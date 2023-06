Camilla ricicla il look, è una rara apparizione della regina coi pantaloni Camilla ha partecipato a un festival letterario riciclando un look blu cobalto: una jumpsuit indossata il mese scorso. È raro vedere la regina coi pantaloni.

A cura di Giusy Dente

La regina Camilla ha una predilezione per il blu, nuance che indossa molto spesso e che nasconde anche una precisa strategia comunicativa. Infatti questo colore, che domina nelle uscite pubbliche e agli eventi ufficiali, serve anche per trasmettere professionalità, serietà, affidabilità. La 75enne lo ha scelto domenica in occasione dell'inaugurazione del Queen's Reading Room Literary Festival all'Hampton Court Palace, storica residenza royal di Enrico VIII. E, in perfetto stile Kate Middleton (nota per riproporre a distanza di tempo gli stessi outfit) ha anche lei riciclato il look.

Lo stile di Camilla

Siamo abituati e vedere Camilla con colori scuri (il blu in particolare). Il suo guardaroba si compone soprattutto di abiti: è raro vederla coi pantaloni, ma in questo caso la scelta cade sempre su modelli ampi e morbidi. La regina è anche una collezionista di borse griffate: da Bottega Veneta a Chanel a Fendi, ha sfoggiato tante creazioni lussuose in questi anni. In alcune sporadiche occasioni ha indossato delle jumpsuit. Ne ha indossata una di Anna Valentine blu scuro durante una visita reale in Nuova Zelanda nel 2019, riproposta poi alla cerimonia di apertura dei Giochi del Commonwealth nel luglio 2022. Ha scelto la tuta anche per il suo appuntamento col Queen's Reading Room Literary Festival, un evento dedicato alla letteratura e alla lettura, due sue grandi passioni. È stato organizzato visto il grande successo del club del libro della regina: The Queen's Reading Room è diventato anche un'associazione che opera nelle scuole britanniche e non.

Camilla coi pantaloni

Per l'occasione la regina ha sfoggiato una jumpsuit blu cobalto a gamba larga di Anna Valentine con pochette e scialle abbinati, nella stessa nuance. Si tratta di una tuta personalizzata, precedentemente vista addosso alla regina al concerto post incoronazione che si è tenuto a Windsor a maggio. Anche lei dunque ha riciclato l'outfit, come fa spesso Kate Middleton, contro gli sprechi. La tuta ha i polsini in raso, maniche a tre quarti, colletto leggermente rialzato, zip frontale. L'ha abbinata a un paio di stivaletti neri, completando l'outfit con pochi gioielli, tra cui il suo braccialetto preferito. Non si separa mai dal braccialetto blu Vintage Alhambra di Van Cleef & Arpels (lo aveva al polso anche alla cerimonia di proclamazione).