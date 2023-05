Camilla, il debutto da regina al concerto per l’incoronazione: perché si è vestita di blu Ieri sera si è tenuto il concerto per l’incoronazione nel giardino del castello di Windsor e sia Carlo che Camilla hanno debuttato nei panni di sovrani dopo la leggendaria cerimonia: ecco perché la regina si è vestita di blu.

A cura di Valeria Paglionico

Sabato 6 maggio 2023 è stata una giornata storica per la Gran Bretagna: re Carlo III è stato incoronato insieme alla moglie Camilla durante una sontuosa cerimonia a Westminster. Corona preziosa, abiti tradizionali dal profondo significato simbolico e gioielli leggendari, l'evento è stato emozionante e ricco di dettagli scintillanti. Al di là del nuovo sovrano e degli ospiti (che non hanno esitato a sfidarsi a colpi di stile), la vera protagonista è stata Camilla: sono lontani i tempi in cui veniva considerata semplicemente la "rivale di Diana", oggi non solo ha fatto trionfare il suo amore per Carlo, ha anche conquistato un ruolo di primo piano nella monarchia britannica. Non sorprende, dunque, che sia riuscita ad attirare tutti i riflettori su di lei durante il concerto post-incoronazione che si è tenuto ieri sera a Londra.

Il look cobalto della regina Camilla

Durante l'incoronazione a Westminster aveva puntato tutto sul bianco (così come tutte le altre Royals), ma per il concerto nel parco del castello di Windsor Camilla ha rivoluzionato il suo stile. Se Kate Middleton ha scelto un vitaminico rosso, la nuova regina ha festeggiato il titolo in blu, il colore per eccellenza simbolo di eleganza, da sempre associato alla regalità dei membri di casa Windsor. Ha indossato un adorabile cappottino cobalto, il modello senza colletto e senza bottoni, con le maniche a tre quarti e dei dettagli di raso in tinta sia sui polsini che sull'abbottonatura.

Camilla in blu al concerto

Camilla è la nuova icona fashion della famiglia reale

A completare il tutto non potevano mancare gli accessori coordinati, dal soprabito portato sul braccio alla clutch bag in raso blu. Camilla ha poi arricchito l'outfit regale con dei gioielli preziosi, da un paio di orecchini pendenti in oro giallo al bracciale rigido, fino ad arrivare alla collana col ciondolo decorato con lo zaffiro. La nuova regina è poi rimasta fedele ai capelli sciolti e vaporosi, mentre per quanto riguarda il make-up ha esaltato le labbra con un rossetto rosa molto naturale. Insomma, a quanto pare la sovrana è destinata a diventare la nuova icona fashion della famiglia reale: cosa indosserà durante la sua prossima apparizione pubblica, la prima nei panni di monarca dopo gli eventi legati all'incoronazione?