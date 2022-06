Camilla Parker Bowles sbarca alle sfilate: niente tacchi e abiti da sera, indossa tunica e ciabattine Durante il Royal Tour in Ruanda Camilla Parker Bowles è sbarcata alla Fashion Week di Kihali. Per l’occasione ha sfoggiato un look elegante ed etnico ma senza dimenticare qualche dettaglio di lusso. Niente abiti da sera o tacchi, ha indossato tunica bianca, ciabattine e gioielli preziosi.

A cura di Valeria Paglionico

Camilla Parker Bowles ha accompagnato il principe Carlo in Ruanda per uno dei tradizionali Royal Tour. Essendo la prossima regina consorte, non può esimersi dagli impegni ufficiali e la cosa sembra non dispiacerle affatto, anche perché così facendo sta riconquistando lentamente la fiducia dei sudditi britannici. Qualche giorno fa, dopo aver sorpreso tutti con un originale abito-tucano, è sbarcata alle sfilate proprio come una vera e propria influencer. Ha partecipato alla Fashion Week di Kihali e per l'occasione ha sfoggiato un outfit sofisticato ma allo stesso tempo comodo. Niente tacchi o abiti da sera, la futura regina ha optato per una tunica e delle ciabattine.

Camilla rende omaggio al Ruana con la tunica bianca

In occasione della Kigali Fashion Week si sono tenute una serie di sfilate e, complice il Royal Tour, Camilla Parker Bowles le ha seguite dalle prime file del front-row in compagnia del marito Carlo. Per l'occasione ha reso omaggio al paese ospitante con un outfit tradizionale ma allo stesso incredibilmente chic. Ha puntato sul total white con una elegante tunica caratterizzata da pantaloni ampi e una maxi casacca decorata con delle impunture dorate. Per completare il tutto non ha scelto i tradizionali tacchi ma un paio di ciabattine folkloristiche in tinta, ovvero bianche e oro. La Duchessa ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei toni naturali.

Camilla Parker Bowles in tunica bianca

Quanto valgono i gioielli trifoglio di Camilla

Nonostante l'outfit bianco sfoggiato da Camilla sia stato tutt'altro che tradizionale, la Duchessa ha trovato lo stesso il modo per aggiungere un tocco "reale". Ha infatti arricchito il look con una serie di gioielli preziosi e griffati. Ha abbinato bracciali, collana e orecchini: sono tutti d'oro bianco e diamanti, decorati con dei trifogli smaltati e firmati Van Cleef & Arpels. I più onerosi? Gli orecchini pendenti, che attualmente sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 47.000 dollari (45.000 euro circa). Camilla li aveva indossati già in passato alla sua festa di compleanno del 2018, dando prova di amare il lusso ma allo stesso tempo di non disdegnare il riciclo.