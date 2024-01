Camilla in tunica verde per il Giorno della Memoria: la foto con Carlo prima del ricovero Prima di essere operato alla prostata, re Carlo (con Camilla) ha acceso una candela a Sandringham House per celebrare il Giorno della Memoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Instagram @theroyalfamily

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Re Carlo non si vede in pubblico da diversi giorni. Attualmente è ricoverato in ospedale, lo stesso dove si trova anche la principessa Kate Middleton. Quest'ultima ha subito un'intervento all'addome mentre il sovrano è stato operato alla prostata. Sta bene e Camilla è stata la prima a fargli visita, nel post operatorio. In questo periodo è stata lei a rappresentare la royal family, sostituendo il marito agli eventi ufficiali, a cui ha partecipato da sola: ha fatto una visita istituzionale a Swidon e ha incontrato le donne vittime di violenza. Marito e moglie, però, in coppia hanno voluto celebrare con qualche giorno d'anticipo il Giorno della Memoria (27 gennaio).

Carlo e Camilla ricordano l'Olocausto

Gli account ufficiali della royal family hanno condiviso uno scatto di coppia, che ritrae il re e la regina intenti a celebrare il Giorno della Memoria. La foto, in realtà, non è stata scattata il 27 gennaio: il re infatti si trova in ospedale, dove è stato operato a causa di un ingrossamento della prostata. Risale invece a inizio settimana, a prima che il sovrano giungesse nella clinica privata di lusso a cui solitamente fanno riferimento i membri della royal family. Si trova lì anche Kate Middleton e in passato si sono affidati alla struttura anche il principe Filippo e la principessa Margaret.

Re Carlo voleva essere presente in un giorno così importante, un giorno in cui è fondamentale ricordare e a cui tiene molto. Ha scritto anche un lungo messaggio pubblicato sul sito ufficiale della royal family in cui si legge:

Il tema del Giorno della Memoria 2024 è la Fragilità della Libertà, un forte promemoria per tutti noi di come la libertà possa essere perduta così facilmente quando è data per scontata, e di quanto sia cruciale, quindi, imparare da coloro che testimoniano la gli orrori dell’Olocausto e di tutti i genocidi. Tragicamente, viviamo in un mondo in cui la violenza e gli atti di indicibile crudeltà vengono ancora perpetrati contro le persone per nessun altro motivo se non la loro religione, la loro razza o il loro credo. Impegnandoci nuovamente a ricordare gli orrori del passato, compiamo un passo importante nella creazione di un mondo più sicuro e libero oggi e per le generazioni future.

Carlo III e Camilla accendono una candela a Buckingham Palace per celebrare il Giorno della Memoria 2023

L'anno scorso re e regina avevano trascorso il Giorno della Memoria parlando con i sopravvissuti al genocidio, invitati a Buckingham Palace. Si era svolto anche il tradizionale rito di accensione delle candele. Lo hanno replicato anche a inizio settimana, quando sono stati fotografati intenti proprio ad accendere a Sandringham House, gesto simbolico in ricordo delle vittime della Shoah. Caftano verde con decorazioni dorate per la regina; completo scuro per il re, ma con camicia, fazzoletto e cravatta lilla, stessa nuance che si intravede sotto alla tunica di Camilla.