Brooke Shields in topless: a 56 anni posa con indosso solo i jeans Brooke Shields, l’ex Emmeline del film “Laguna Blu”, ha 56 anni ma non per questo ha perso sensualità e voglia di provocare. Di recente ha posato in topless sui social, dando prova di non avere nulla da invidiare alle colleghe più giovani.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Brooke Shields, l'ex "american girl" del cinema statunitense? Ha raggiunto il successo quando era solo una ragazzina, è stata infatti la protagonista del leggendario film Laguna Blu, e da allora non ha mai smesso di essere sempre sulla cresta dell'onda, tanto che ancora oggi può essere considerata icona di bellezza e sensualità. Ha raggiunto i 56 anni ma non per questo ha perso il fascino che da sempre la contraddistingue e ne ha data l'ennesima prova sui social, dove non ha esitato a posare in una versione iper provocante. In che modo ha lasciato senza parole i fan? Con una meravigliosa foto in topless.

La foto in topless di Brooke Shields

Dimenticate il visino acqua e sapone di Brooke Shields/Emmeline in Laguna Blu, l'attrice è decisamente cresciuta ed è diventata una delle over 50 più belle e sensuali di tutti i tempi. Di recente è diventata modella, ha posato per la campagna pubblicitaria del brand Jordache, rivelando il suo lato più provocante. Ha posato in topless con indosso solo un paio di jeans a vita alta, un modello aderente e leggermente a zampa che ha messo in risalto gambe e lato b. Si è lasciata immortalare di spalle e a piedi nudi, con la schiena scoperta e le mani sul seno per evitare possibili censure. I capelli sono sciolti, ondulati, fluenti e aggiungono un ulteriore tocco iper femminile al look.

Brooke Shields è icona di bellezza over 50

Brooke Shields che posa in topless a 56 anni è solo l'ennesima dimostrazione del fatto che la moda sta diventando sempre più aperta e inclusiva. Certo, vantando una silhouette impeccabile, l'attrice di Laguna Blu non ha nulla da invidiare alle colleghe molto più giovani, ma è chiaro che fino a alche tempo fa il fashion system l'avrebbe esclusa a priori semplicemente a causa dell'età. Brooke ha però dimostrato di non temere affatto il tempo che passa, anzi, probabilmente con l'aumentare degli anni si è sentita ancora più splendida e sensuale di quando era solo una ragazzina. In quante sognano di vantare una bellezza simile dopo i 50 anni?