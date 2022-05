Brooke Shields presenta Rowan alla cena di gala: mamma e figlia sono regine di eleganza Brooke Shields era tra gli ospiti della White House Correspondents’ Association Dinner, ad accompagnarla sul red carpet è stata la prima figlia Rowan. Le due hanno dimostrato di essere regine di eleganza con due abiti lunghi e sinuosi: ecco tutti i dettagli dei loro look.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend si è tenuta a Washington la White House Correspondents’ Association Dinner, una cena di gala dei corrispondenti accreditati della Casa Bianca, evento tornato a tenersi in presenza dopo due anni di pausa. Tra gli oltre 2mila ospiti c'erano anche diversi volti noti, da Drew Barrymore a Kim Kardashian (che per la prima volta ha preso parte a un appuntamento ufficiale col nuovo fidanzato Pete Davison), anche se ad attirare le attenzioni è stata Brooke Shields. La modella e attrice americana ha portato con lei un invitato d'eccezione: la figlia 18enne Rowan Francis Henchy.

Rowan Francis Henchy debutta sul red carpet in nero

Si chiama Rowan Henchy ed è la prima figlia che la modella ha avuto dal matrimonio ormai finito con lo sceneggiatore e produttore Chris Henchy. Ha 18 anni e nelle ultime ore ha debuttato sul red carpet al fianco della mamma. Ha partecipato alla White House Correspondents’ Association Dinner, puntando tutto sull'eleganza senza tempo del total black. Ha infatti indossato un lungo abito sottoveste in seta nero, un sinuoso modello fasciante e con le spalline sottili. Lo ha abbinato a dei gioielli gold e a un mezzo raccolto ce ha messo in risalto i meravigliosi capelli biondi, anche se a fare la differenza sono stati i décolleté fucsia fluo con un vertiginoso tacco a spillo. Questo tocco di colore non è forse super glamour?

Brooke Shields e la figlia Rowan Henchy

L'abito metallico di Brooke Shields

Brooke Shields ha invece scelto un lungo vestito color bronzo firmato Ralph Lauren, un modello effetto metallico tempestato di micro brillantini, con le maniche lunghe, un drappeggio al centro della vita e una scollatura molto generosa. La cosa particolare è che non ha rinunciato agli occhiali da vista su un red carpet tanto ambito, ha infatti sfoggiato una montatura maxi e total black che ha aggiunto un tocco nerd all'outfit. Il dettaglio che in pochi conoscono? La modella ha più volte dichiarato che sua figlia Rowan le "ruba" i vestiti dall'armadio, a prova del fatto che ha ereditato la sua passione per la moda e per lo stile fashion.

Leggi anche Piccole principesse crescono, le figlie dei reali di Spagna già sono regine di stile ed eleganza