British Fashion Awards 2022, perché Lila Moss ha sfilato con la corona durante la cerimonia Ieri sera si sono tenuti a Londra i British Fashion Awards, dove nel bel mezzo della cerimonia è andata in scena una vera e propria sfilata. Perché Lila Moss ha calcato il catwalk con la corona sul capo?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera Londra ha ospitato uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo della moda: i British Fashion Awards 2022, i cosiddetti Oscar della Moda britannica che si sono tenuti alla Royal Albert Hall. A trionfare è stato Pierpaolo Piccioli di Valentino, premiato col titolo Stilista dell'anno, mentre sul red carpet è andata in scena una vera e propria sfida di stile tra star, da Rita Ora con l'abito nudo a Irina Shayk con il look low-cost. La cosa particolare è che durante la cerimonia non solo sono stati annunciati i vincitori di questa edizione dell'evento, si è tenuta anche una sfilata esclusiva, durante la quale Lila Moss ha calcato il catwalk con una maxi corona sul capo.

La sfilata di abiti principeschi ai British Fashion Awards

L'icona di stile britannica più influente di tutti i tempi? La regina Elisabetta II. Complice il fatto che i British Fashion Awards si sono tenuti a pochi mesi dalla sua morte in uno dei luoghi più cari alla Royal Family, durante la cerimonia di premiazione non poteva mancare l'omaggio alla defunta sovrana. A metà show il palco è stato invaso da una parata di modelle, che hanno sfilato con dei look principeschi sullo sfondo di un video che riproduceva alcune immagini iconiche di The Queen. Maxi abiti damascati, stampe floreali, completi con cappellini bon-ton e foulard legato intorno al capo (proprio come lo portava Elisabetta): la collezione presentata durante il Fashion Salute Show ha reinterpretato in chiave moderna alcuni dei leggendari look della regina.

British Fashion Awards, l'omaggio alla regina

A chiudere la sfilata è stata Lila Moss, una delle candidate nella categoria Modella dell'anno (titolo andato a Bella Hadid), che per l'occasione si è trasformata in una moderna regina. Completo di velluto blu notte con bustier a punta e minigonna a ruota, il tutto completato da calzettoni bianchi al ginocchia e sneakers con la zeppa: a fare la differenza è stato il copricapo, una maxi corona in tessuto che ricorda quella preziosissima indossata da Elisabetta II durante le cerimonie ufficiali. Insomma, The Queen continua a vivere nel cuore dei britannici, soprattutto tra gli appassionati di moda, che non dimenticheranno mai i suoi look colorati, rock e bon-ton.