Rita Ora infiamma i British Fashion Awards 2022: sul red carpet sfila in rosso con l’abito nudo Rita Ora è stata tra le grandi protagoniste dei British Fashion Awards 2022. Ha infiammato il red carpet, sfilando in rosso con un sensualissimo abito nudo: ecco chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera sono andati in scena alla Royal Albert Hall di Londra i British Fashion Awards 2022, i cosiddetti Oscar della Moda britannica che ogni anno premiano coloro che si sono distinti per talento nel fashion system. A trionfare è stato Pierpaolo Piccioli di Valentino, che ha ottenuto il titolo più ambito, quello di Stilista dell'anno, anche se ad attirare le attenzioni dei media non potevano che essere le innumerevoli star che hanno sfilato sul red carpet, da Irina Shayk con il look low-cost a Naomi Campbell con uno scintillante abito argentato realizzato appositamente per lei. La più sensuale della serata? Rita Ora, che ha letteralmente infiammato il tappeto rosso.

Chi ha firmato l'abito nudo di Rita Ora

Rita Ora è stata tra le grandi protagoniste dei British Fashion Awards 2022: sebbene non abbia vinto nessun premio, è riuscita lo stesso a tenere incollati su di sé tutti i riflettori. Il motivo? Ha sfoggiato un look audace e sensuale che non poteva passare inosservato, visto.

Rita Ora in rosso ai British Fashion Awards

Si è affidata a una delle stiliste più richieste degli ultimi tempi, Nensi Dojaka, sfoggiando un lungo abito nude in rosso fuoco. Si tratta di un modello lingerie fasciante realizzato semplicemente con un velo di tulle trasparente, ha le coppe del reggiseno strutturate e unite da due cuori metallici e lascia in vista sia la silhouette che il micro tanga in tinta. La Ora non ha esitato a posare di fronte i fotografi sia frontalmente che di spalle, rivelando la bellezza mozzafiato che da sempre la contraddistingue.

Rita Ora in Nensi Dojaka

Rita Ora "senza sopracciglia"

A rendere ancora più d'impatto il look di Rita Ora non poteva che essere il make-up. La diva ha seguito il trend delle sopracciglia "cancellate", anche se lo ha fatto in modo tutt'altro che tradizionale.

Rita Ora ai British Fashion Awards 2022

Non si è limitata ad applicare correttore e fondotinta sugli occhi, ha optato per un trucco "ragnatela" dall'effetto cinematografico, ovvero con delle protesi color pelle che partono dal centro della fronte e arrivano alle guance, rifacendosi alla rete dei ragni. Capelli extra long ondulati, rossetto rosso, sandali col tacco a spillo in tinta e tatuaggi in vista: Rita ha letteralmente sbaragliato la concorrenza in fatto di sensualità, infiammando gli Oscar della Moda britannica.