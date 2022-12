Irina Shayk rivoluzionaria ai British Fashion Awards: sul red carpet veste low-cost senza tacchi Irina Shayk ha partecipato ai British Fashion Awards che si sono tenuti ieri a Londra. Sul red carpet ha stravolto le convenzioni: ha sfilato con un abito low-cost e ha rinunciato ai tacchi alti.

Ieri sera a Londra, per la precisione alla Royal Albert Hall, si è tenuto uno degli eventi più attesi dell'anno: la cerimonia dei British Fashion Awards 2022, meglio conosciuti come gli Oscar della Moda britannica. Ad aggiudicarsi il premio più ambito, quello di Stilista dell'anno, è stato Pierpaolo Piccioli di Valentino, mentre Bella Hadid ha ottenuto il titolo di Modella dell'anno, anche se ha ritirato l'award "a distanza", visto che non era presente tra il pubblico. Come da tradizione a un appuntamento mondano di questo calibro, il red carpet è stato invaso dalle star, che ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Rita Ora ha spopolato con la sua sensualità, Naomi Campbell ha incantato in argento, mentre la più rivoluzionaria è stata Irina Shayk, che ha stravolto le convenzioni da tappeto rosso.

Irina Shayk con l'abito di paillettes low-cost

Siamo sempre stati abituati a vedere star in versione principesca sui red carpet internazionali: tra abiti couture, tacchi a spillo e gioielli preziosi, sembrano tutte essere uscite da una fiaba. Irina Shayk ai British Fashion Award 2022 ha stravolto le carte in tavola, puntando su qualcosa di decisamente rivoluzionario (anche se non ha rinunciato agli scintillii).

Irina Shayk in H&M

Ha indossato un abito color cioccolato tempestato di paillettes brillanti, un modello col bustier strapless fasciante, un pomposo peplo intorno alla vita e sotto una gonna lunga a tubino con un maxi spacco posteriore. Chi lo ha firmato? Nessuna Maison di Alta Moda, il vestito è del brand low-cost H&M, per la precisione della nuova collezione Metaverse, e sarà in vendita a partire da giovedì in una versione "streetwear" a 149,99 sterline. La sua particolarità? Le paillettes sono state realizzate con delle bottiglie di plastica riciclate.

Irina Shayk con le mules basse sul red carpet

Irina Shayk sfila con le scarpe basse sul red carpet

Le piccole "rivoluzioni" di Irina Shayk non sono finite qui: per completare il look scintillante color cioccolata non ha scelto le classiche scarpe alte, ha rinunciato ai tacchi, preferendo un paio di ballerine mules raso terra, un modello a punta e in tinta con l'outfit. Capelli sciolti e ondulati, linea di eye-liner marcatissima e sguardo iper sensuale: Irina Shayk non ha bisogno di artifici, di abiti couture o di accessori audaci per essere super sensuale. Ancora una volta ha dato prova di non avere rivali in fatto di stile e bellezza, anche quando veste low-cost e rinuncia ai vertiginosi tacchi a spillo è sempre sofisticata e glamour.