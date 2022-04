Brigitte Macron in jeans e cappotto bianco: i simboli nel look sfoggiato alle presidenziali francesi Brigitte Macron ha votato al primo turno delle presidenziali francesi e ad attirare le attenzioni dei media è stato il look che ha sfoggiato al seggio di Le Touquet-Paris-Plage. Sapete che il cappottino bianco e i jeans skinny nascondono un profondo significato simbolico?

Il primo turno delle presidenziali francesi si è concluso con il successo di Emmanuel Macron, che è riuscito a ottenere il 27,84% dei voti, sconfiggendo la rivale Marine Le Pen (che ha guadagnato "solo" il 23,15% dei sostegni). La scorsa domenica ad attirare le attenzioni dei media alle urne, però, era stata la première dame Brigitte Macron che, accompagnata dal Presidente francese, si era presentata al seggio di Le Touquet-Paris-Plage per dare il suo voto. Elegante, minimal, sofisticata: la moglie di Emmanuel non ha scelto a caso il suo look dall'animo casual e chic, dando così prova di essere un'icona di stile attenta e sempre sul pezzo.

Il look minimal e chic di Brigitte Macron

Cosa ha indossato la première dame per dare il suo voto alle presidenziali? Ha puntato tutto su un look casual ma allo stesso tempo glamour, distinguendosi per eleganza e semplicità. Ha infatti abbinato una camicia bianca a un cappottino in tinta con collo a revers, completando il tutto con un paio di jeans skinny e con dei décolleté scuri con un vertiginoso tacco a spillo. Brigitte ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci come al solito, rendendo ancora più iconico il suo caschetto. La cosa che in pochi sanno è che la scelta di stile minimal e sofisticata della moglie di Macron è stata messa in atto per lanciare dei messaggi politici ben precisi.

Brigitte Macron in cappotto bianco e jeans al seggio

Perché Brigitte Macron ha indossato i jeans per votare

Il bianco è un colore a cui Brigitte Macron sembra essere particolarmente legata e il motivo è molto semplice: storicamente viene associato al femminismo e alle lotte delle suffragette. Non sorprende, dunque, che tra le promesse del Presidente Macron ci sia proprio quella di lavorare duramente per raggiungere l'uguaglianza di genere. Che dire, invece, dei jeans? Sebbene si tratti di un modello sartoriale, nascondono un significato simbolico. Il denim è il tessuto più umile per antonomasia, visto che è stato reso celebre dai minatori, ed è stato usato dalla moglie di Macron proprio per fare riferimento a una sorta di "rivoluzione proletaria" per combattere le disuguaglianze sostenuta dal marito. Insomma, Brigitte è riuscita a parlare e a mostrare il sostegno al marito anche rimanendo in silenzio, dando prova di essere una première dame impareggiabile.

