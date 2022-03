Blind, il significato dei tatuaggi sul volto e sul corpo del rapper Blind, nome d’arte di Franco Popi Rujanin, è uno dei concorrenti de L’isola dei famosi 2022. È il rapper diventato noto dopo aver partecipato a X-Factor 14, sul cui palco ha fin da subito dimostrato che tra i suoi tratti distintivi ci sono i tatuaggi: ecco cosa raffigurano e il loro significato.

Blind, nome d'arte di Franco Popi Rujanin, è il rapper sbarcato a L'isola dei famosi 2022: è tra i concorrenti del reality di Canale 5 ambientato in Honduras partito lunedì 21 marzo e presentato da Ilary Blasi. È nato nel 2000 a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia e, dopo aver avuto diverse esperienze nel mondo della musica, la svolta è arrivata con la partecipazione a X-Factor 14 nel 2020 (è stata Emma Marrone, in particolare, a notare il suo talento). Il suo pseudonimo letteralmente significa "cieco" e fa riferimento agli ostacoli, alle critiche e a tutto quello che può ostacolare una persona. Il suo tratto distintivo? I tatuaggi che gli ricoprono il corpo, viso e testa compresa: ecco quali sono i significati simbolici dei disegni che ha impressi sulla pelle.

Il significato della croce tatuata sul viso

Blind ha un tatuaggio molto evidente sul viso: una croce al centro della guancia sinistra. Quella dei tattoo sul volto è una vera e propria mania per i rapper da qualche anno a questa parte ma in questo caso, trattandosi di un simbolo particolarmente significativo e iconico, potrebbe fare riferimento alla spiritualità, al contatto con l'universo e con la fede.

La croce tatuata sul viso

I tatuaggi di Blind sulla nuca

Tra i tatuaggi più appariscenti di Blind c'è quello sulla testa, per la precisione se lo è fatto imprimere sul lato sinistro della nuca. Si tratta della scritta "Bridge" in forma stilizzata ed è un riferimento a Ponte San Giovanni, il paese in cui è nato, luogo che nel bene e nel male ha segnato in modo indelebile tutta la sua vita. Il The Bridge Tattoo Club, in particolare, è il centro tatuaggi gestito da Matteo Gubbini, Giacomo Vialpando, Giulio Orsini, Andrea Scardamaglia e Gigi Russo, ovvero i tatuatori di fiducia del rapper.

Il tatuaggio sulla testa di Blind

Il significato dei tatuaggi sul collo di Franco Rujan

Sul lato destro del collo il rapper Blind ha un altro tatuaggio grosso e ben visibile. Cosa raffigura? Una rosa total black con accanto la scritta "True love". Non ne ha mai spiegato il significato ma in generale il fiore viene considerato un simbolo di perfezione, completezza, felicità e, complice il riferimento all'amore, non si esclude che possa essere una dedica alla fidanzata Greta, la ragazza storica che l'ha aiutato a uscire dal tunnel della droga.

Il tattoo sul collo di Blind

Tutti i tatuaggi di Blind sulle mani e sulle braccia

Le braccia e le mani sono le parti del corpo su cui Blind ha la maggior parte dei tatuaggi. Sul lato sinistro ha due disegni grossi e ben riconoscibili: il viso di una pin-up con tanto di fascia tra i capelli sul bicipite, due maschere teatrali sull'avambraccio (una sorridente, l'altra triste, disegno che fa dunque riferimento alla "doppia faccia" di ogni aspetto della vita).

I tatuaggi di Blind sul braccio sinistro

Sul lato destro, invece, ha tatuata una grossa spada spinata ma non ne ha mai rivelato il significato simbolico. Ad accomunare i due lati sono i tattoo sulle mani, sulle quali si è lasciato imprimere con l'inchiostro indelebile il disegno di due occhi.