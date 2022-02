Blanco, Tananai e Anne Hathaway: le star di Sanremo e Hollywood chiudono le sfilate di Milano Domenica alla Milano Fashion Week si sono svolte le sfilate di DSquared2, Luisa Spagnoli, Laura Biagiotti, Ferrari, Giorgio Armani. Come sempre, il pubblico era pieno di celebrities. Oltre alle star di Hollywood c’erano anche diversi artisti reduci dal Festival di Sanremo.

A cura di Giusy Dente

in foto: Blanco alla sfilata di Ferrari

Si chiude oggi, dopo quasi una settimana densa di appuntamenti, la Milano Fashion Week. L'evento è stato un successo, anche perché regnava la gioia di poter finalmente partecipare in presenza agli show, dopo due anni in cui la pandemia aveva reso impossibile un normale svolgimento delle sfilate. Stavolta invece le passerelle si sono affollate di modelle di fama internazionale e la città si è riempita di influencer e celebrities venute appositamente da ogni parte del mondo. Grandi protagonisti della penultima giornata sono stati DSquared2, Luisa Spagnoli, Laura Biagiotti, Ferrari, Giorgio Armani.

Kasia Smutniak e Anne Hathaway star alla sfilata di Giorgio Armani

La crisi internazionale sembrava non avesse minimamente toccato il mondo della moda: nei primi giorni non c'è stata alcuna presa di posizione da parte delle Case di moda, circa il conflitto Russia-Ucraina. C'era stata solo una protesta all'esterno, da parte di alcuni manifestanti. Poi però è arrivato Giorgio Armani, nella penultima giornata di sfilate della Milano Fashion Week.

in foto: Anne Hathaway alla sfilata di Giorgio Armani

lo stilista ha organizzato una sfilata senza musica dove il silenzio era un messaggio di solidarietà verso il popolo ucraino. Lo show per presentare la collezione per il prossimo inverno si è svolto al teatro di via Borgonuovo, in presenza di tanti ospiti famosi. Erano presenti, tra gli altri, le attrici Kasia Smutniak e Anne Hathaway, entrambe in un elegante e sofisticato total black.

in foto: Kasia Smutniak alla sfilata di Giorgio Armani

Cecilia Rodriguez in prima fila da Luisa Spagnoli

Tra gli ospiti dell'evento di domenica di Luisa Biagiotti c'erano Ludovica Bizzaglia (con un elegante abito da sera dalla schiena nuda) e Cecilia Rodriguez. La sorella di Belén ha preso parte a diversi appuntamenti della manifestazione, imponendosi con i suoi look trendy. Uno degli outfit finiti maggiormente al centro dell'attenzione è stato quello sfoggiato alla presentazione di Borsalino, dove ha lanciato la moda del body jewel, il gioiello per il corpo da indossare sotto al seno.

in foto: Cecilia Rodriguez alla sfilata di Luisa Spagnoli

Laura Chiatti sfila per Laura Biagiotti

Laura Biagiotti ha presentato la collezione Autunno-Inverno 2022 alla MFW attraverso un fashion film girato presso la suggestiva Centrale Montemartini di Roma. Sulla passerella ha sfilato Laura Chiatti: l'attrice ha chiuso il fashion film con un vaporoso abito rosso con maxi spacco, fiocco in vita e spalle scoperte. È stata la sua prima volta in qualità di modella a una sfilata.

in foto: Laura Chiatti sfila per Laura Biagiotti

I cantanti di Sanremo alla MFW

Anche Lorenzo Serafini ha portato alla MFW l'anteprima della nuova collezione Autunno-Inverno 2022/2023 di Philosophy, nella quarta giornata dell'evento. Tra gli altri, erano presenti anche Greta Ferro e Ditonellapiaga (Margherita Carducci). La cantante aveva indossato le creazioni del brand anche sul palco dell'Ariston, calcato con Donatella Rettore in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo anche coordinando i loro look. Diversi sono stati gli artisti della kermesse musicale che hanno preso parte alle sfilate milanesi: La Rappresentante di Lista in prima fila da Moschino, Mahmood da Prada, Emma Marrone da Gucci.

in foto: Ditonellapiaga alla sfilata di Philosophy di Lorenza Serafini

Blanco e Tananai conquistano i fotografi

E a proposito di Sanremo, altro protagonista dell'ultima giornata di sfilate della MFW è stato il trionfatore della kermesse musicale, Blanco, ospite dello show di Ferrari. Il giovane artista (che ha vinto in coppia con Mahmood) è un'icona di libertà, è il simbolo di una generazione che non vuole rimanere ingabbiata in alcun tipo di stereotipo, ma vuole esprimersi in modo autentico.

in foto: Blanco alla sfilata di Ferrari

Ha invece preso parte allo show di GCDS un altro grande protagonista di questa edizione del Festival: Tananai. Il cantante si è classificato ultimo col brano Sesso occasionale, ma la sua autoironia e simpatia lo hanno reso irresistibile, eleggendolo a idolo dei social. Prima della sfilata di GCDS si era fatto notare col suo stile eccentrico alla sfilata di Etro, nella prima giornata, dove aveva conquistato i fotografi confermando il fascino che riesce a esercitare con la sua presenza.