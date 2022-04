Blanco porta a San Pietro la voce di una generazione libera: il significato del completo bianco Blanco arriva in Vaticano con il suo stile minimal e anticonformista: il look scelto per l’esibizione a San Pietro racconta la nuova fase del suo stile.

A cura di Beatrice Manca

In ottantamila si sono presentati a piazza San Pietro per ascoltare Blanco durante il lunedì di Pasquetta. Il cantautore diciottenne è un fenomeno: in pochissimo tempo con i suoi testi sinceri e appassionati e il suo stile anticonformista è diventato il volto di una generazione libera, che non si riconosce più nelle etichette. Dopo essere stato incoronato il più giovane vincitore di Sanremo insieme a Mahmood, il cantante di Brividi si è esibito per il Papa in un incontro organizzato dalla pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana. Per l'occasione ha scelto di vestirsi di bianco, rivelando con la camicia aperta il tatuaggio a forma di angelo sul petto.

Perché Blanco ha cantato vestito di bianco

Sembra un gioco di parole: Blanco vestito di bianco. Forse anche per questo motivo il cantante vincitore di Sanremo ha deciso di farne il suo marchio di fabbrica: il completo Valentino sfoggiato durante la finale all'Ariston gli ha portato molta fortuna, anche se è finito con un macchiato nei festeggiamenti post vittoria, tra spaghetti al sugo e vino rosso. Questa volta, però, il completo bianco si carica di nuovi significati: è un colore elegante, innanzitutto, adatto al contesto del Vaticano, ed è un colore spirituale, di purezza, che si adatta allo spirito di rinascita delle festività pasquali. Inoltre in alcune culture il bianco è il significato del lutto: il brano Blu Celeste è infatti dedicato a un amico scomparso.

Blanco in piazza San Pietro

L'evoluzione di stile di Blanco

All'inizio della sua carriera Blanco aveva un'estetica post-punk: capelli rasati, jeans oversize, canottiere bianche. Il suo stile, crudo e genuino, rispecchiava la sua musica in cui racconta con sincerità dolore, frustrazioni e inquietudini. La sua cifra stilistica sono i boxer e la nudità: nudo si mette a nudo per sentirsi libero, anche quando canta. Con l'arrivo a Sanremo però la sua estetica carnale ha incontrato l'alta moda di Valentino, che ha esaltato la sua voce con completi minimal e scivolati, camicie trasparenti e mantelli. Anche a San Pietro Blanco è apparso impeccabile: fedele a se stesso, autentico e libero.