Blanco diventa modello: rappresenta una generazione che cerca libertà, anche nello stile Vans ha scelto Blanco per la nuova campagna “This is Off The Wall”: esalta l’individualità creativa, l’esplorazione autentica e libera di sé.

A cura di Giusy Dente

Musica e non solo: Blanco si sta imponendo anche nel mondo della moda, come icona di stile e cambiamento. Di recente lo abbiamo visto alla Milano Fashion Week: è riapparso in pubblico per la prima volta dopo il Festival di Sanremo in occasione della sfilata di Dolce&Gabbana. Era in prima fila con lo stesso look sfoggiato all'Ariston, però in versione dark. Parallelamente, diverse Case di moda lo hanno scelto come testimonial: dopo Calvin Klein e Valentino, è la volta di un iconico brand di calzature.

Blanco testimonial di moda e icona di libertà

Il giovane cantautore ha debuttato come modello per Calvin Klein, posando in intimo: la Maison lo ha scelto per dare voce a una generazione senza etichette, che usa la nudità non per provocare ma per sentirsi libera. Nessuna novità per il giovane cantante, che da tempo aveva fatto dei boxer la sua divisa: un modo per esprimere fisicamente quella "messa a nudo" che opera anche nei suoi testi, lontano dalle regole, dal dover per forza assecondare le aspettative altrui. Dopo la Casa di moda americana è stata la volta di una italiana: è stato scelto da Valentino come volto della campagna Valentino After Club. Qui ha sfoggiato uno stile completamente nuovo, stupendo coi mocassini e le giacche da college. Arriva ora per il ventenne una nuova prestigiosa collaborazione, stavolta nel settore calzature.

Vans sceglie Blanco

È Blanco il protagonista della campagna This is Off The Wall pensata da Vans per celebrare l'individualità e la libera espressione di sé, alla ricerca del proprio io più autentico. Il brand lo ha scelto come unico ambassador italiano del 2023, dopo i già annunciati nomi di Beatrice Domond, Felipe Nunes, Irene Kim, Cocona Hiraka, Little Simz, Arthur Bray e Salome Agbaroji. La Maison ha puntato su personalità creative e tutte diverse tra loro, ma con un elemento in comune: la costante affermazione di se stessi e la ricerca del proprio posto nel mondo, lontano dagli stereotipi e dall'omologazione. Sono tutti rappresentanti di una generazione che vuole guardare al futuro con ottimismo, con sguardo propositivo, ma soprattutto con occhi liberi e autentici.