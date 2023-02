Blanco alle sfilate di Milano dopo Sanremo: ripropone il look del Festival ma in versione dark Blanco è tornato ad apparire in pubblico dopo Sanremo, lo ha fatto per partecipare alla Milano Fashion Week. Ha seguito la sfilata di Dolce&Gabbana e per l’occasione ha riproposto lo stesso look del Festival ma in versione dark.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è tra gli eventi più attesi dell'anno e anche in questa edizione dedicata all'Autunno/Inverno 2023-24 non ha deluso le aspettative del pubblico. Oggi pomeriggio si è tenuta la sfilata della Maison Dolce&Gabbana e il front-row è stato letteralmente invaso dalle star, prima tra tutte la testimonial Kim Kardashian, fiammante in un look rosso tempestato di cristalli. Tra gli ospiti che hanno seguito lo show direttamente in prima fila c'era anche Blanco, apparso per la prima volta in pubblico dopo la discussa esperienza sanremese: ecco cosa ha indossato per il ritorno agli eventi mondani.

Blanco torna in pubblico dopo Sanremo

Blanco è tra gli artisti più discussi degli ultimi tempi. A inizio febbraio è tornato a Sanremo dopo la vittoria con Brividi dello scorso anno ma, mentre provava a cantare sulle note de L'isola delle rose nonostante i problemi di audio, ha perso la testa e ha cominciato a distruggere le installazioni floreali che decoravano il palco dell'Ariston. Nulla è bastato chiedere scusa sui social, la sua reazione è stata condannata dall'opinione pubblica. Da quel momento in poi ha preferito prendersi una pausa dagli eventi mondani ma per la Settimana della Moda ha fatto un'eccezione. Ha partecipato alla sfilata di Dolce&Gabbana, Maison che ha firmato i suoi due look durante l'ultima esperienza al Festival.

Blanco in Dolce&Gabbana

Il look col corsetto di Blanco

Il dettaglio che non è passato inosservato? Alla Fashion Week ha riproposto lo stesso outfit sanremese ma in versione dark. Camicia di seta, pantaloni dal taglio classico e corsetto in tinta portato a vista: se al Festival aveva puntato tutto su un angelico bianco, ora ha preferito il total black.

Blanco in Dolce&Gabbana a Sanremo

Niente gioielli o accessori appariscenti, ha lasciato semplicemente i tatuaggi in mostra attraverso il colletto tenuto sbottonato. Ha sorriso ai fotografi, si è lasciato immortalare al fianco di Kim Kardashian, apparendo naturale e rilassato, a prova del fatto che si è lasciato le polemiche alle spalle. I fan lo avranno perdonato?