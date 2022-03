Beyoncé ricoperta solo di diamanti: il suo abito nudo è il trionfo della sensualità Ogni anno Jay-Z organizza un after-party dopo la cerimonia degli Oscar ma solo nelle ultime ore la moglie Beyoncé ha condiviso alcune foto della festa. Per l’occasione ha osato con un look nudo, ricoprendo il corpo solo con una cascata di diamanti.

A cura di Valeria Paglionico

Beyoncé non ha rivali in fatto di sensualità e lo dimostra ogni volta che appare in pubblico. L'avevamo lasciata agli Oscar 2022 in verde fluo e con la giarrettiera di diamanti e oggi la ritroviamo in una versione ancora più audace. Sui social ha condiviso alcuni scatti realizzati durante il tradizionale Gold Party, ovvero l'after degli Academy Awards organizzato ogni anno da Jay-Z allo Chateau Marmont di West Hollywood. Quale migliore occasione di questa per osare con un look all'insegna dell'effetto nude? La popstar ha lasciato poco spazio all'immaginazione con un abito completamente trasparente che è riuscito a esaltare al massimo la sua innata femminilità.

Il look vedo-non vedo di Beyoncé

Il motivo per cui Beyoncé viene chiamata Queen Bey? È una diva indiscussa e non ha rivali in fatto di bellezza e stile. Sa come farsi notare e lo ha dimostrato all'after party degli Oscar organizzato da Jay-Z, del quale ha condiviso delle foto solo nelle ultime ore. La popstar ha sfoggiato un sinuoso abito nudo tempestato di cristalli argentati di Celia Kritharioti, un modello così trasparente da lasciare intravedere chiaramente le sue curve procaci. Sebbene abbia la scollatura monospalla e un profondo spacco laterale, crea un audace effetto vedo non vedo, proprio come se il corpo della cantante fosse coperto solo di diamanti scintillanti.

Beyoncé in Celia Kritharioti

Beyoncé è regina di femminilità

A completare l'outfit nudo non potevano mancare degli ulteriori dettagli brillanti. Beyoncé ha infatti abbinato all'abito un collier incrociato e una clutch bag, entrambi tempestati di diamanti, mentre per quanto riguarda le scarpe si è tenuta "sobria" con un paio di sandali col tacco alto color nude. Calze a rete, occhiali da sole mini e un velo-strascico decorato con dei micro cristalli: il look di Beyoncé è allo stesso tempo etereo e super provocante. Quante sono le star che riusciranno a fare di meglio in fatto di sensualità? L'unica cosa certa al momento è che è impossibile rimanere impassibili di fronte le sue foto ricoperta solo di diamanti.