Beyoncé, il merchandising per il nuovo album è “invisibile”: il kit va acquistato al buio Beyoncé sta per tornare, a fine luglio lancerà il nuovo album intitolato “(act i) Renaissance” e lo accompagnerà alla Renaissance box, ovvero il suo merchandise ufficiale. L’unico piccolo “inconveniente”? Il kit è invisibile e non si conosce nulla sul suo contenuto.

A cura di Valeria Paglionico

Beyoncé è tornata: dopo essere rimasta a lungo lontana dai riflettori e dalla musica, ieri ha annunciato che il prossimo 29 luglio lancerà il suo nuovo album intitolato (act i) Renaissance. La notizia ha fatto letteralmente impazzire i fan, che 6 anni dopo Lemonade (il suo ultimo lavoro), avranno finalmente la possibilità di rivedere Queen B sul palco. Per il momento la popstar si è limitata a posare in copertina in una versione super glamour ma tanto è bastato per far crescere l'hype. Come e non bastasse, ha anche svelato il merchandising ufficiale, l'unico piccolo "inconveniente"? È "invisibile" e i fan dovranno acquistarlo "al buio".

Tutto quello che c'è da sapere sul merchandising di Beyoncé

L'album (act i) Renaissance verrà accompagnato dalla Renaissance box, ovvero il merchandise ufficiale di Beyoncé. A rivelarlo è stata la pagina dedicata @ShopBeyonce, che ha però definito il set "invisibile". Cosa significa? Si sa solo che la box contiene sicuramente una t-shirt e un cd ma non si conosce nulla sul loro design o sui dettagli glamour del progetto. Ai fan viene semplicemente data la possibilità di scegliere tra delle scatole nere con su scritto Pose 1, 2, 3, 4, cosa che ha fatto pensare a un possibile suddivisione dell'album in 4 capitoli. Perché proprio 4? Si tratterebbe del numero preferito della cantante (il suo compleanno e quello di Jay-Z sono il 4, il loro anniversario di matrimonio è il 4, nel nome Blue Ivy si nasconderebbe il simbolo romano IV).

La mistery box di Beyoncè

"L'appuntamento al buio" con Beyoncé

Per i fan di Beyoncé, dunque, acquistare il merchandising del nuovo album sarà un vero e proprio "appuntamento al buio" ma, nonostante ciò, sarebbero già moltissimi coloro che vogliono "accaparrarselo". Per il momento le scatole si possono ordinare sul sito ufficiale della cantate e verranno spedite il 29 luglio 2022. In quanti si concederanno questa follia? L'unica cosa certa è che solo una diva come Queen B può permettersi di lanciare un'idea così tanto misteriosa senza che tutti si chiedano se si tratti o meno di una truffa. Nelle prossime settimane la cantante fornirà dei nuovi dettagli sulla questione?