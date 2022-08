Arisa in topless: posa col tanga “invisibile” prima delle riprese del nuovo video Arisa ha lanciato il video di Tu mi perdición e sui social ha condiviso alcuni scatti realizzati nel backstage mentre è alle prese con i preparativi. Per l’occasione è tornata a posare in topless, provocando i fan con indosso solo un micro tanga color nude.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è letteralmente rinata dopo essersi ripresa dalle delusioni amorose che ha vissuto nell'ultimo periodo e lo si vede anche dal suo aspetto, visto che è dimagrita in modo drastico in pochi mesi. La trasformazione non è stata solo estetica ma anche di stile: ha detto addio ai maxi dress e alle silhouette over, ora non ha paura di osare con micro tutine, crop top e abiti cut-out che mettono in risalto le curve. A pochi giorni dal suo 40esimo compleanno ha fatto una piccola sorpresa ai fan: ha annunciato l'uscita del video di Tu mi perdición. Sui social ha postato alcune foto realizzate nel backstage, prima tra tutte un sensualissimo topless.

La trasformazione di Arisa in Tu mi perdiciòn

Tu mi perdición è il brano in lingua spagnola con cui Arisa è tornata a scalare le classifiche del nostro paese ed, essendo arrivato in un momento cruciale della sua vita, non poteva che essere accompagnato da un video realizzato ad hoc. Nella clip la cantante si è trasformata in una regina del deserto con i capelli lunghissimi e dei gioielli scintillanti ma è sui social che ha documentato tutti i preparativi. I sarti hanno personalizzato il suo completo di pizzo rosso, le hairstylist si sono prese cura delle extension (arricchite da micro treccine), mentre i truccatori le hanno applicato delle patch sotto gli occhi poco prima delle riprese. Il risultato? Arisa non potrebbe essere più raggiante.

Arisa prima delle riprese di Tu mi perdición

La nuova foto in topless di Arisa

Qual è lo scatto che più di tutti ha attirato le attenzioni dei followers? Quello in cui Arisa ha posato in topless. Sullo sfondo del set del nuovo video la cantante si è lasciata immortalare senza veli. Ha l'espressione sognante, il viso rivolto verso l'alto e si copre il seno con le mani, sulle quali spicca un'impeccabile manicure scura. Indossa solo un paio di tanga color nude, per la precisione un modello senza cuciture che a primo impatto sembra essere "trasparente". Così facendo Arisa ha dimostrato ancora una volta di aver detto addio alla ragazza timida e impacciata degli esordi: ora è una donna ben consapevole della sua femminilità che non ha paura di osare.