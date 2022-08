Beyoncé, festa glamour per l’uscita del nuovo album: brilla ricoperta di cristalli Beyoncé ha organizzato un party per festeggiare l’uscita (e il successo) dell’album Renaissance. Col suo look scintillante è stata la regina della serata.

A cura di Giusy Dente

La rinascita di Beyoncé è appena iniziata e questa nuova era coincide con l'uscita del suo nuovo album Renaissance rilasciato il 29 luglio: è il settimo in studio realizzato da solista. L'artista ha celebrato con un party segreto sia l'uscita che il successo del progetto musicale: il disco nella sua prima settimana di vita è stato in cima alla Billboard 200 e il singolo Break My Soul è immediatamente entrato nella classifica Hot 100 Songs.

Beyoncé fa festa

L'evento stravagante e costellato di stelle, chiamato Club Renaissance, si è svolto il 5 agosto: la pop star ha ospitato amici e familiari al Paradise Club di New York, dove ha organizzato una festa da ballo ispirata all'iconica discoteca Studio 54. La lista degli ospiti includeva volti noti del mondo dello spettacolo: Michelle Williams, Kendrick Lamar, Leonardo DiCaprio. Oltre ai genitori (papà Mathew Knowles e mamma Tina Knowles-Lawson) non poteva mancare il marito Jay-Z. Tutti rigorosamente vestiti vintage, più glamour che mai.

Il look vintage di Beyoncé

Per la festa, la popstar ha scelto un look sfarzoso e scintillante, che l'ha resa la regina assoluta della serata. Ha indossato un body nero con maniche lunghe, profonda scollatura a V, fusciacca drappeggiata sul davanti, spalline imbottite, cappuccio e guanti abbinati: è un outfit personalizzato di Timothy White e Julian Mendez Couture, interamente ricoperto di cristalli. Ha completato l'outfit con collant neri velati Wolford, lussuosi gioielli Tiffany & Co. e scarpe con plateau Giuseppe Zanotti, anche queste ricoperte di cristalli.

Leggi anche Kristen Stewart con l'abito ricoperto di cristalli

Ha aggiunto un'originale pochette di dischi, decorata con la scritta "Club Renaissance" e con la data di uscita dell'album: l'ha creata per lei Judith Leiber. Capelli ricci sciolti e voluminosi per la cantante, con make-up dal focus sugli occhi: un eyeliner argentato. Nuovamente, il look è stato disegnato da Marni Senofonte, stylist personale di Beyoncé, che ha curato anche i look del recente servizio fotografico per Vogue, in cui la popstar ha sfoggiato una serie di outfit retrò e a tema discoteca di Alaïa, Gucci, Mugler e Schiaparelli, oltre a stilisti emergenti. Beyoncé non si è smentita nemmeno stavolta: il suo ultimo look era perfetto per fare festa.