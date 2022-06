Bella Thorne nuda e senza trucco: il primo risveglio da sola dopo la rottura con Benjamin Mascolo Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sono lasciati dopo 3 anni d’amore e lo hanno annunciato sui social. L’attrice, inoltre, ha immortalato sui social il primo risveglio dopo la rottura mostrandosi nuda e senza trucco tra le lenzuola.

A cura di Valeria Paglionico

Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sono lasciati: dal 2019 a oggi avevano incantato tutti con il loro amore da sogno, apparendo affiatati e appassionati su ogni red carpet che calcavano in coppia. Lo scorso anno c'era stata anche l'attesa (e super romantica) proposta di matrimonio e, a giudicare dalla festa di fidanzamento da sogno che avevano organizzato, avevano intenzione di dare vita a delle nozze spettacolari e in gran stile. Nelle ultime ore, però, la favola è finita: i due hanno annunciato la rottura sui social dopo ben 3 anni passati fianco a fianco. L'attrice, inoltre, non ha esitato a documentare il suo primo risveglio da sola, lasciando i fan senza fiato con la sua bellezza e la sua sensualità.

"Oggi mi sono svegliata da sola"

"Oggi mi sono svegliata da sola", sono queste le parole che Bella Thorne ha usato per accompagnare la Stories in cui ha immortalato il suo primo risveglio da single. Ormai al suo fianco non c'è più l'ex fidanzato Benji ma non per questo ha rinunciato alla sensualità. La star ha realizzato un brave video selfie in cui è apparsa tra le lenzuola nuda e senza trucco. Certo, si è coperta il seno con le coperte, ma è chiaro che non indossava né il reggiseno, né la t-shirt. Dopo la rottura ha dunque lasciato spazio alla comodità e a dimostrarlo è stato anche il suo viso acqua e sapone. Nonostante l'assenza di rossetto, fondotinta ed eye-liner, però, la Thorne rimane sempre meravigliosa.

Bella Thorne senza trucco

Le romantiche e struggenti parole di Benjamin Mascolo

Bella Thorne e Benjamin Mascolo hanno annunciato la rottura dopo 3 anni d'amore sui social e la notizia ha spiazzato non poco i fan, soprattutto perché arrivata poco prima dell'atteso matrimonio. È stato il cantante, in particolare, a comunicare tutto ai followers, ha usato queste struggenti e romantiche parole: "Poco più di tre anni fa le mie strade si sono incrociate con la persona più meravigliosa del mondo. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che da allora abbiamo condiviso. Crescere con lei al mio fianco è stata un’esperienza davvero edificante. Grazie a lei ho imparato il significato dell’amore incondizionato, qualcosa che solo i miei genitori mi hanno dato mentre crescevo e non sarei stato in grado di aprirmi totalmente e di nuovo e accettarlo nella mia vita adulta prima d’incontrarla". Il post continua facendo riferimento a quanto sia stato importante quel rapporto per l'artista, a quanto si sia sentito letteralmente salvato dalla sua Bella. Oggi purtroppo quella favola è finita ma pare che i due continuino a essere molto legati. In quanti sono rimasti senza parole di fronte questa inaspettata rottura?