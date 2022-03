Belén Rodriguez irriconoscibile da giovane: com’era la showgirl prima del successo Oggi siamo abituati a vedere Belén Rodriguez bellissima e sensuali sui palcoscenici più ambiti del nostro paese ma com’era prima del successo? Ecco alcuni scatti social in cui l’argentina appare quasi irriconoscibile da giovanissima.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è ormai una delle donne più amate della tv italiana e riesce a incantare tutti con la sua bellezza e con il suo stile ogni volta che appare sul palco. Era il 2006 quando è arrivata nel nostro paese e da allora non ha più smesso di avere successo, tanto che di recente ha realizzato il suo più grande sogno: condurre Le Iene Show. Le foto delle prime volte nel mondo dello spettacolo hanno già fatto il giro del web in diverse occasioni ma in quanti sanno com'era prima del debutto? A rivelarlo sono stati alcuni scatti social condivisi dal fratello Jeremias, nelle quali la showgirl è apparsa giovanissima e quasi irriconoscibile.

Le foto del passato condivise da Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez è ormai una star della tv proprio come la sorella Belén e inevitabilmente sono molti coloro che "spulciano" il suo profilo social per scoprire ogni singolo dettagli della sua vita. Andando molto indietro nel tempo, per la precisione al 2015 (periodo in cui non era ancora famoso), si scovano alcuni scatti inediti della maggiore di casa Rodriguez, condivisi per augurarle buon compleanno o semplicemente per farle una dedica affettuosa e speciale. A giudicare dall'aspetto da ragazzina e dall'espressione ingenua, risalgono a prima del successo e la mostrano in una versione davvero inedita.

Belén Rodriguez da giovane

Com'era Belén da giovanissima

Nella foto che sembra essere la più vecchia Belén appare in primissimo piano, con i capelli lunghi nero corvino e lo sguardo profondo (esaltato solo da un tocco di rimmel) che ancora oggi la contraddistingue. Aveva già la bocca carnosa e un fascino irresistibile ma, confrontando le foto di ieri e oggi, non si può fare a meno di notare la differenza. Negli scatti successivi è leggermente più grande e, forse complice il fatto che usava pochissimo trucco, sembra quasi essere un'altra persona. In quanti riescono a riconoscerla al primo sguardo? L'unica cosa certa è che, nonostante gli anni che passano, la Rodriguez continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile.