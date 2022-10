Belén Rodriguez in viaggio veste griffata: il look autunnale vale oltre 10mila euro Belén Rodriguez è impegnatissima sul fronte lavorativo e sui social documenta tutti i suoi impegni professionali. Nelle ultime ore è partita per Firenze ma, nonostante il viaggio in treno, non ha rinunciato alle griffe: ecco quanti vale il suo look autunnale.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha ritrovato il sorriso da quando ha ufficializzato la storia d'amore con Stefano De Martino, l'ex marito dal quale in verità non ha mai divorziato. Inizialmente i due avevano preferito vivere il ritorno di fiamma lontano dalle telecamere, poi la scorsa estate sono usciti allo scoperto postando foto e video di coppia. Ora l'argentina ha la serenità giusta per buttarsi a capofitto nel lavoro, basti pensare al fatto che al momento è impegnata con ben due diversi programmi televisivi, Tu Sì Que Vales e Le Iene Show. Nelle ultime ore, inoltre, è partita alla volta di Firenze per uno shooting top secret e sui social ha documentato alcuni dettagli del viaggio, primo tra tutti il look scelto. Sebbene abbia puntato sulla comodità, non ha rinunciato alle griffe.

Belén col cappotto di pelle per l'autunno

Al motto di "Green day", Belén si è immortalata nel treno diretto a Firenze e ha rivelato alcuni dettagli del look da viaggio. Il protagonista dell'outfit è in assoluto il cappotto di pelle verde oliva, un modello doppiopetto ispirato al guardaroba maschile, con la struttura netta e geometrica e le spalle pronunciate. Si tratta di un capo firmato Prada che mixa alla perfezione il classico biker e un più elegante trench, dando vita a una silhouette iper femminile. Quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 6.100 euro ed è disponibile anche in tabacco. Ha poi abbinato la giacca a un cappello da capitano sempre di pelle e a una serie di altri accessori griffati.

Cappotto Prada

Quanto costa la borsa a scacchi di Belén

Nel corso della giornata Belén ha poi mostrato il total look: pantaloni baggy dal taglio classico color sabbia, camicia beige a pois neri e décolleté neri in pelle spazzolata di Prada (prezzo 970 euro). A completare il tutto, una "chicca" super fashion, la borsa Prada Galleria small in tessuto ricamato, sulla quale l'iconico triangolo della Maison è diventato un pattern sofisticato a scacchi.

Belén col cappotto Prada

Anche in questo caso non si tratta di un accessorio low-cost, sul sito della griffe viene venduto a 2.900 euro. La Rodriguez, inoltre, ci ha tenuto a sottolineare il suo profondo legame con la città di Napoli con un anello decorato con un bassorilievo di San Gennaro. Insomma, la showgirl è un'icona fashion anche fuori dal palco: il suo nuovo outfit non è forse perfetto per l'autunno?