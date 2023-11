Belén Rodriguez è dark in denim nero: con Santiago e Luna Marì per la festa del Ringraziamento Questa mattina Belén Rodriguez l’ha trascorsa con i figli partecipando a una festa del Ringraziamento organizzata dalla scuola di Santiago. Ecco tutti i dettagli del suo look comodo e glamour in total denim.

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez si è ormai lasciata alle spalle la vacanza da sogno nel resort di lusso delle Maldive in compagnia di Elio Lorenzoni. Tornata a Milano qualche giorno fa, ha ripreso la normale vita quotidiana e lo ha fatto "riunendosi" alla piccola Luna Marì, è con lei che ha trascorso dei dolci momenti casalinghi a poco ore dalla fine del viaggio. Che fine ha fatto, invece, Santiago De Martino? Fino a ieri è stato con papà Stefano, mentre nelle ultime ore ha rincontrato la mamma, approfittandone per partecipare con lei alla festa del Ringraziamento organizzata dalla sua scuola. Ecco cosa ha indossato la conduttrice per la giornata di impegni in famiglia.

La "reunion" con Santiago dopo le Maldive

Questa notte Santiago ha dormito a casa di mamma Belén (dove ha una stanzetta pensata su misura per lui) ed è proprio con lei che ha partecipato alla festa del Ringraziamento organizzata dalla sua scuola milanese. A fargli compagnia non poteva mancare la sorellina Luna, apparsa adorabile in versione natalizia con maglioncino rosso con cane sul petto, gonnellina tartan a pieghe e ballerine nere.

Luna in versione natalizia

Sebbene si trattasse di un evento decisamente informale, la conduttrice non ha rinunciato allo stile, anzi, ha mixato in modo impeccabile comodità e glamour. Ha seguito la mania del total denim ma in una versione dark, ovvero in un tessuto di jeans nero.

Leggi anche Belén Rodriguez e Luna Marì in versione dark lady: vestono coordinate per i 60 anni di nonna Veronica

Belén con Santiago alla festa scolastica

Il look total denim di Belén

Il completo di Belén è firmato Cycle, per essere precisi fa parte dell'esclusiva capsule collection realizza Giulia Salemi per il brand ed contraddistinto da un paio di pantaloni cargo oversize a vita bassa con dei lacci che cadono lungo i polpacci e una giacca coordinata, un modello dai volumi ampi ma con una cintura in tinta che segna il punto vita.

Belén in Cycle

Stivaletti di pelle nera col tacco, top dark coperto dal blazer e capelli legati in una coda di cavallo alta, così da lasciare in risalto il viso abbronzato e il rossetto bordeaux marcato: Belén non ha rivali in fatto di stile neppure quando partecipa agli eventi informali. In quante prenderanno ispirazione da lei per l'autunno?

Il look total denim di Belén