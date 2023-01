Beatrice Valli in bikini non nasconde le smagliature sulla pancia: le dolci foto con le figlie Beatrice Valli ha condiviso coi follower un momento di tenerezza con le figlie, mentre Bianca e Azzurra le baciano la pancia. Niente filtri e ritocchini, neppure sulle smagliature della gravidanza: solo la bellezza del miracolo della vita.

A cura di Giusy Dente

Con gli oltre 3 milioni di follower che la seguono su Instagram, Beatrice Valli ha un rapporto confidenziale che cura giorno dopo giorno tenendoli costantemente aggiornati sulla sua vita. L'influencer è molto seguita sin dai tempi di Uomini e Donne, dove ha esordito come corteggiatrice. Il programma l'ha fatta conoscere al grande pubblico e proprio lì ha trovato l'amore, il suo attuale compagno Marco Fantini. La carriera è proseguita poi prevalentemente sui social, dove quotidianamente condivide le sue giornate, tra lavoro e famiglia: una famiglia che si sta per allargare ancora.

La quarta gravidanza di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha 3 figli. Il primogenito Alessandro è nato quando aveva appena 16 anni, dalla relazione col calciatore della Correggese calcio Nicolas Bovi. Bianca e Azzurra, invece, sono nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020 e sono figlie di Marco Fantini. La già numerosa famiglia, però, si sta per allargare. Ad aprile infatti l'influencer darà alla luce una bambina.

Il sesso del bebè è stato rivelato durante un gender reveal party organizzato in grande stile, che ha coinvolto tutti. Resta un mistero, per ora, il nome che le daranno. In famiglia sono tutti entusiasti dell'arrivo di una sorellina, in particolare le due piccole di casa. Per la 28enne sarà il quarto parto, ma non sembra spaventata: alcuni piccoli fastidi non mancano e ovviamente sta vedendo il suo corpo cambiare ancora, ma ne parla serenamente e si accetta così com'è, consapevole del miracolo che sta accadendo.

Leggi anche Le foto del matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini a Capri

Non ha esitato a condividere con fan e follower alcuni teneri scatti realizzati in piscina, durante le vacanze in montagna a Courmayeur. All'appello manca solo il maggiore, Alessandro, che era assieme al papà in quei giorni. Beatrice Valli è assieme alle piccole Bianca e Azzurra, che le accarezzano con dolcezza il pancione, curiose e al tempo stesso già innamoratissime della sorellina in arrivo.

Le immagini rivelano le smagliature sulla pancia dell'influencer, che non ha mai nascosto o coperto sin dalla prima gravidanza, così come la cellulite post partum. Ha scelto di mostrarsi con naturalezza, unicamente per celebrare il miracolo della vita in tutta la sua bellezza, che non necessita di filtri.