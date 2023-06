Beatrice di York, principessa rock: al Glastonbury Festival in minigonna e scarpe da ginnastica Tra il pubblico del Glanstonbury si avvistano spesso modelle e attori, ma stavolta c’era anche una vera principessa: Beatrice di York con il marito Edoardo Mapelli Mozzi.

A cura di Beatrice Manca

Beatrice di York, foto di archivio

Avete mai visto una principessa a un festival musicale? È il caso di Beatrice di York, fotografata al Glastonbury Festival insieme al marito Edoardo Mapelli Mozzi. Solo pochi giorni fa avevamo visto la figlia del principe Andrea alle corse di Ascot con un look bon ton: abito a fiori e fiocco sulla testa. Ora la ritroviamo sul prato del festival musicale più famoso del Regno Unito con un look casual, perfettamente mimetizzata tra il pubblico. Per inciso: è lo stesso Festival in cui hanno suonato i Maneskin solo pochi giorni fa, infiammando la folla con un look blu elettrico.

Il Glastonbury Festival 2023

Cos'è il Glastonbury Fest

Molti lo definiscono il ‘rivale inglese di Coachella', ma Glastonbury non ha nulla a che spartire con il grande festival californiano. Innanzitutto, vanta una tradizione più lunga: è nato negli anni Settanta sulle ceneri di un altro festival musicale che si svolgeva a Pilton, nel Somerset, per gli artisti bohémien. Questo spirito è stato conservato nei decenni, passando dalla tradizione hippie a quella indie rock. Glastonbury ha anche un preciso codice estetico, fatto di Barbour (siamo pur sempre nella piovosa Inghilterra) shorts di jeans, anfibi o stivali Hunter per camminare nel fango. Nonostante la fama internazionale, tutto è rimasto molto autentico e poco artefatto, con un pubblico molto affezionato o eterogeneo: Kate Moss è un'affezionata spettatrice e anche per la principessa Beatrice di York non è la prima volta.

Una famosa foto di Kate Moss a Glastonbury

Beatrice di York con la gonna in denim

Edoardo Mapelli Mozzi e Beatrice di York sono arrivati al Festival in privato, con un gruppo di amici: a svelare la loro presenza sono stati i paparazzi, che ci hanno svelato un momento di assoluta normalità. Probabilmente la coppia reale era lì per l'ultimo concerto di Elton John, che ha chiuso il Festival. Beatrice, abbandonati gli abiti scintillanti delle occasioni ufficiali, ha scelto un semplice top nero a maniche lunghe, una gonna in denim con i bottoni centrali e un paio di scarpe da ginnastica Adidas bianche. Un serata all'insegna del rock, lontana dal protocollo, che la rende molto più vicina (e simpatica) ai sudditi inglesi.