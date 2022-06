Beatrice Borromeo torna a Milano: con l’abito retrò è una vera principessa al Fuorisalone Beatrice Borromeo è arrivata a Milano in occasione della Design Week: all’evento di Buccellati ha incantato con gioielli da sogno e un look chic e senza tempo.

La Milano Design Week 2022 è entrata nel vivo e ha richiamato nel capoluogo lombardo architetti, designer, influencer, star e semplici appassionati da tutto il mondo. Tra gli ospiti vip c'è anche una royal: Beatrice Borromeo è tornata "a casa" per partecipare agli eventi del Fuorisalone 2022. La moglie di Pierre Casiraghi era ospite della casa di alta gioielleria Buccellati, che ha presentato l'evento Galateo, uno degli appuntamenti moda da non perdere della Design Week. Per l'occasione Borromeo ha sfoggiato un look total black da vera principessa, chic e raffinato.

Beatrice Borromeo con l'abito da diva retrò

Beatrice Borromeo ha studiato a vissuto a Milano prima di entrare a far parte della famiglia reale monegasca. Per lei la Design Week quindi ha il sapore di un ritorno a casa: la scorsa settimana era a Roma, invitata a un matrimonio insieme a Charlotte Casiraghi, e ora si sta godendo la prima edizione del Salone del Mobile post pandemia. Per l'occasione ha sfoggiato un grande classico dell'eleganza secondo Dior: un abito nero senza maniche con scollatura quadrata e gonna a corolla che le arrivava a metà polpaccio. L'abito era completato da scarpe con il tacco slingback Dior e da una minibag coordinata con la tracolla.

Beatrice Borromeo in Dior indossa gioielli Buccellati

L'evento di Buccellati ispirato al Galateo

Il look era impreziosito da gioielli, ovviamente firmati Buccellati: una parure con collier e bracciale di diamanti, coordinata con orecchini pendenti messi in risalto dall'acconciatura semiraccolta. In moltissime occasioni Beatrice Borromeo ha sfoggiato le creazioni del brand, che l'ha scelta come ospite d'onore per l'evento. Buccellati ha aperto il rooftop del suo quartier generale per allestire varie sale tutte dedicate all'arte della tavola, del buon gusto e della gioia di stare insieme. Lo spazio, curato da Stefano Boeri, è ispirato al celebre Galateo di Giovanni Della Casa: quale miglior ‘madrina' che una testimonial di sangue blu?

