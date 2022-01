Balmain x Barbie: tre avatar e una linea d’abbigliamento (rigorosamente rosa e unisex) La prima partnership dell’anno vede protagonisti Balmain e Barbie. La Maison ha realizzato una capsule in limited edition assieme all’azienda di giocattoli Mattel. Oltre alla linea d’abbigliamento ci sono anche tre avatar all’asta.

A cura di Giusy Dente

Instagram @balmain

Il 2022 della moda è cominciato con notizie brutte e notizie cattive. Da una parte ci sono, purtroppo, gli annullamenti di alcune sfilate: sia Giorgio Armani che Brunello Cucinelli, infatti, hanno cancellato le loro partecipazioni alle settimane della moda, preoccupati dal dilagare della pandemia e dei contagi. Dall'altra parte c'è una notizia positiva in casa Balmain: si tratta di una partnership interessante che mette in comunicazione il mondo della moda e quello dei giocattoli, e al tempo stesso lega entrambi al digitale del futuro. "È un sogno che si avvera, sin da piccolo ho sempre amato Barbie. Sono così orgoglioso di questa collaborazione con un'intera nuova collezione unisex in uscita il 13 gennaio e una collezione che rompe i confini": così Olivier Rousteing ha annunciato la collezione realizzata dalla Maison Balmain, di cui è direttore creativo, assieme all'azienda di giocattoli statunitense Mattel. Le collezioni in uscita sono infatti due: da un lato c'è la linea composta da circa 50 capi di abbigliamento ed accessori e dall'altro ci sono gli avatar di Barbie e Ken vestiti Balmain dalla testa ai piedi.

Balmain e Barbie, tra reale e virtuale

Balmain con questa partnership ha voluto creare un ponte con l'industria fashion del futuro e contemporaneamente dare uno sguardo anche al passato, alle radici del brand. Da un lato, infatti, ha scelto di riprendere alcuni dei motivi e degli elementi più iconici della Maison, ripescando nella storia del marchio, tornando agli anni Settanta. Ecco dunque il ritorno del monogramma labyrinth (disegnato proprio da Pierre Balmain 50 anni fa), le spalline, i bottoni d’oro, i glitter e le paillettes.

Instagram @balmain

Questi sono solo alcuni dei dettagli inseriti nei 50 capi di abbigliamento che compongono la collezione Balmain x Barbie: minidress, borse di lusso, cardigan, leggings, maxi bomber, blazer. La linea sarà disponibile online e nei negozi a partire dal 13 gennaio. La caratteristica portante della collezione è il colore: domina il rosa, nelle sue varie sfumature e declinazioni, dal rosa confetto al rosa shoking. E si tratta di una collezione unisex, che va oltre ogni distinzione di genere, aprendosi dunque a una concezione dell'abbigliamento lontana da qualunque categorizzazione, a vantaggio di una libera espressione di sé.

Instagram @balmain

"Balmain x Barbie è il risultato di un'avventura decisamente multiculturale, inclusiva e piena di gioia. Caratterizzati da modelli quasi interamente unisex nelle tonalità del rosa Barbie, i modelli prêt-à-porter abbracciano in modo giocoso il nuovo stile francese della Maison" si legge sull'account Instagram della casa di moda. Dall'altro lato, però, ha voluto dare il suo contributo all'universo NFT (token non fungibili), di cui si parla sempre di più. Barbie, infatti, debutta in occasione di questa partnership nell'universo virtuale del futuro e lo fa con tre avatar vestiti interamente con capi Balmain. Gli NFT verranno messi all'asta su Mintnft a partire dall'11 gennaio, assieme a un disegno fisico.

Instagram @balmain

"Il miglior offerente di ogni asta riceverà la proprietà esclusiva sia dell'avatar che di una versione reale in scala Barbie" è spiegato sull'account Instagram della Maison. Con questa capsule Olivier Rousteing mette a segno un colpo importante non solo per la sua casa di moda, in nome dello sviluppo di un'industria sempre più digital. È anche una rivincita personale: "La mia piccola vendetta" l'ha definita il direttore creativo di Balmain al New York Times, cresciuto con un padre che da bambino gli proibiva di giocare con le bambole. Per questo nella sua collezione ha voluto solo capi unisex, così da annullare le differenze tra Ken e Barbie e metterli sullo stesso piano, contro ogni stereotipo e in nome dell'inclusività.