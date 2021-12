Un hotel rosa a tema Barbie: come entrare nella casa delle bambole dell’infanzia Il Grand Hyatt Kuala Lumpur offre ai suoi ospiti un’esperienza unica: vivere la vita di Barbie, in un soggiorno a tema interamente dedicato all’iconica bambola.

A cura di Giusy Dente

foto via Facebook @GrandHyattKualaLumpur

Barbie è un’icona senza tempo. Ha accompagnato l’infanzia di generazioni di bambine, che sognavano di essere come la loro beniamina dai lunghi capelli biondi vestita da principessa. In realtà proprio perché non tutte le bambine coltivano questo desiderio e si riconoscono in questo modello, Barbie ha avuto l’intelligenza di allinearsi ai desideri, alle aspirazioni di un pubblico sempre più ampio e inclusivo. È cambiata adattandosi allo spirito delle epoche, senza snaturare se stessa e il suo essere un punto di riferimento: ha continuato a essere un’amica anche con la tuta da astronauta, anche in versione curvy. Tutto questo lo ha fatto per incitare le bambine di tutto il mondo a esprimersi in modo autentico e a realizzare i sogni senza paura. La bambola più famosa di sempre ha attorno a sé uno sconfinato merchandising e adesso, per chi volesse immergersi in un’esperienza da Barbie a 360 gradi è arrivato anche un hotel a tema, interamente a lei dedicato.

Un soggiorno in hotel a tema Barbie

Il Grand Hyatt Kuala Lumpur (in Malesia) offre la possibilità di realizzare un sogno: vivere la vita di Barbie per qualche giorno, immersi in un mondo rosa. La struttura ha stretto una partnership con l'iconico marchio di bambole per offrire la Barbie Ultimate Staycation, un’esperienza completa di soggiorno che si snoda tra stanze a tema Barbie e un ristorante (il Barbie Café) che offre un menu speciale ugualmente allineato al tema. In tutto sono 14 le stanze allestite per i fan dell’iconica bambola, tutte situate al 33esimo piano dell'hotel di lusso a cinque stelle e tutte affacciate sullo skyline di Kuala Lumpur.

Due le tipologie di camere: la Barbie Room di 47 mq e la Barbie Suite di 105 mq. Un soggiorno di una notte per due persone nella prima costa 487 euro, mentre nella seconda 925 euro, con inclusi diversi servizi tra cui parcheggio e wifi gratuito, colazione, tè pomeridiano al Barbie Café. Entrambe le tipologie di stanze sono arredate secondo tre declinazioni leggermente diverse tra loro: Barbie You Can Be Anything, Barbie Fantasy e Barbie Extra. Sono tre temi che consentono di raccontare una storia diversa, anche attraverso servizi diversi inclusi nel pacchetto, ma la tavolozza di colori è la stessa e richiama inevitabilmente il rosa, il colore per eccellenza dell'armadio di Barbie. E poi cuscini, stampe, pareti colorate, specchi, scritte, lucine al led: tutto è costruito per sentirsi protagoniste di un sogno, per sentirsi almeno una volta nella vita come Barbie.