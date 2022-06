Baby Vittoria diventa una principessa: è adorabile con corona scintillante e tutù rosa Vittoria Lucia Ferragni sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Nelle ultime ore è stata trasformata in una principessa: con corona e gonna tutù in rosa sembra essere uscita da una fiaba.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono tra le famiglie social più seguite di Instagram e ogni giorno documentano tutto quello che gli succede tra foto, Stories e post. Chiara Ferragni e Fedez non si limitano a mostrarsi alle prese con gli impegni professionali, immortalano anche i dolci ed esilaranti quadretti casalinghi che si vengono a creare con i figli Leone e Vittoria. Se di recente il primogenito ha avuto la possibilità di incontrare Edoardo, figlio di Francesca Ferragni, la piccola è stata trasformata in un'adorabile principessa. Complici i capelli biondi sempre più lunghi e i profondi occhi azzurri, Baby V. sembra essere uscita da una fiaba. Da grande darà del "filo da torcere" ai genitori?

Baby Vittoria è una diva nata

Baby Vittoria sembra aver ereditato il meglio dai suoi genitori: ha la stessa bellezza angelica della mamma e lo stesso carattere peperino e sfrontato del papà (tanto che quest'ultimo non esita a definirla una "teppista" ogni volta che fa qualche marachella). Nelle ultime ore è diventata protagonista delle loro Stories, anche se questa volta i pasticci combinati in casa non c'entrano nulla. La bimba è stata trasformata in una vera e propria principessa, dando prova di essere destinata a diventare una diva. Seduta sull'iconica poltrona rosa di Louis Vuitton, la secondogenita dei Ferragni-Lucia si è lasciata fotografare sorridente ed elegante con tanto di corona sul capo.

Vittoria Lucia Ferragni in versione principessa

Il look da principessa di Vittoria

Cosa ha indossato Vittoria per trasformarsi in una principessa? Avendo una mamma glamour come Chiara Ferragni, il suo look non poteva che essere curato nei minimi dettagli. Body bianco con le maniche corte e dei micro pois all-over, gonna di tulle modello tutù in total pink con dei fiori sul punto vita e coroncina di cristalli poggiata sugli splendidi capelli biondi: Baby V. sembrava essere uscita da una fiaba. Non è mancato lo scettro a forma di farfalla (usato in coppia col fratellino Leo per giocare nel salotto di casa). Al motto di "Our princess", l'imprenditrice digitale ha mostrato con orgoglio su Instagram le bellissime foto della figlia: non è forse adorabile?