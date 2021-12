The Ferragnez: la serie

Baby Vittoria con la mascherina di Chiara Ferragni: madre e figlia hanno gli stessi occhi Nella serie tv “The Ferragnez” vediamo Chiara Ferragni con una mascherina occhi personalizzata: ora la indossa la figlia e il motivo è dolcissimo.

La serie tv The Ferragnez ha appassionato i moltissimi fan di Chiara Ferragni raccontando la quotidianità della famiglia italiana più famosa di Instagram. Nel corso degli episodi conosciamo molte persone importanti per Fedez e per Chiara Ferragni, come il manager Fabio Maria Damato, e scopriamo anche alcuni segreti del guardaroba della coppia. Tra gli accessori più ironici e stravaganti che compaiono negli episodi c'è sicuramente la mascherina per gli occhi di Chiara Ferragni che "copia" i tratti del suo viso. Ora la mascherina ha una nuova proprietaria: è stata indossata dalla piccola Vittoria e il motivo è dolcissimo.

Baby Vittoria con la mascherina della sua festa

Chiara Ferragni si diverte spesso a pubblicare gli outfit della figlia minore. Dopo il tutù da ballerina, baby Vittoria ha sfoggiato una tutina rosa antico con calzamaglie bianche e un accessorio molto particolare: una mascherina per gli occhi morbida, di quelle che si usano per dormire, con il disegno degli occhi della madre. I fan più accaniti l'avranno riconosciuta: è la mascherina che l'imprenditrice indossa al baby shower, la festa per la nascita di Vittoria che si vede nel quinto episodio di The Ferragnez: La Serie. Un ideale passaggio di testimone: l'ha indossata la mamma mentre aspettava la bimba, e ora la indossa la piccolina ormai cresciuta.

Vittoria ha gli stessi occhi di Chiara Ferragni

Forse la mascherina è ancora grande per il viso della bimba, ma l'effetto è sorprendente: Vittoria ha gli stessi occhi blu della madre Chiara Ferragni. Durante la festa che si vede nell'episodio l'imprenditrice e le sue amiche si divertivano a immaginare come sarebbe stata la bimba. Ora non ci sono più dubbi: mamma e figlia si somigliano ogni giorno di più.