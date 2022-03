Avete mai visto la regina Elisabetta da piccola? La tenera foto con la madre Ieri le famiglie inglesi hanno festeggiato il Mother’s Day. Anche la famiglia reale ha voluto celebrare la ricorrenza, pubblicando una foto della regina Elisabetta da piccola assieme a sua sorella e alla regina madre.

A cura di Giusy Dente

In occasione dei 70 anni sul trono della regina Elisabetta, l'account ufficiale della royal family sta celebrando la ricorrenza con degli omaggi fotografici: ogni giorno viene condiviso uno scatto che racconta un momento importante, un episodio significativo di questi decenni che hanno visto la sovrana sul trono inglese. Non poteva mancare la foto dell'incoronazione, ovviamente: era il 2 giugno 1953 ed Elisabetta aveva appena 27 anni. A causa della prematura scomparsa di re Giorgio ha dovuto assumersi la responsabilità della corona, che porta sulla testa da allora. E in occasione del Mother's Day (festa della mamma inglese) non poteva mancare il ricordo della regina madre. La festa della mamma nel regno Un ito non viene festeggiata nella stessa data Italiana. Mentre da noi cade nella seconda domenica di maggio, lì si è soliti celebrarla in anticipo, nella quarta domenica di quaresima (dunque tra l'1 marzo e il 4 aprile).

Elisabetta II con la regina madre

Per celebrare la festa della mamma nel Regno Unito, gli account social della royal family hanno condiviso alcuni scatti della regina con sua madre (la regina Elisabetta) e la sorella (la principessa Margaret Rose). La foto in bianco e nero, per esempio, è stata scattata da Marcus Adams nel 1931 al Castello di Windsor: la sovrana aveva appena 6 anni ed è seduta accanto alla madre, che tiene in braccio una neonata principessina Margaret. Una seconda foto vede le due sorelle già più grandi, una alla destra e una alla sinistra della regina madre, quest'ultima con l'immancabile collana di perle. Proprio le perle sono tra i gioielli preferiti della sovrana (non a caso sfoggiate spesso in pubblico da Kate Middleton), anche se la vera appassionata di gioielli era proprio sua sorella minore.

Quest'ultima è morta nel 2002 a causa di un ictus. Il mese successivo dello stesso anno è venuta a mancare anche la regina madre. Avevano rispettivamente 71 e 102 anni. Elisabetta II proprio come sua madre è amatissima dagli inglesi. La regina madre a suo tempo è stata l'esponente più popolare della famiglia reale, nota soprattutto per il supporto dato in un periodo buio della storia del suo Paese, ossia la seconda guerra mondiale. Allo stesso modo, Elisabetta gode di uno sconfinato affetto da parte dei sudditi, che non vedono l'ora di celebrare in grande stile il suo Giubileo di Platino.