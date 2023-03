Aurora Ramazzotti scegli la playlist per il parto: “Cosa si ascolta mentre si spara fuori un umano?” Aurora Ramazzotti si avvicina al parto e sta provando a preparare tutto nei minimi dettagli per rendere il travaglio il meno traumatico possibile. Ecco cosa ha rivelato ai followers nelle ultime ore.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è arrivata agli sgoccioli della gravidanza: tra pochi giorni metterà al mondo il suo primo figlio e non potrebbe essere più felice. Come ogni futura mamma, però, anche lei sta vivendo dei sentimenti contrastanti. Se da un lato ha il cuore pieno d'amore, dall'altro non sa cosa aspettarsi dal parto e da tutto quello che ne consegue. È proprio per renderlo il meno traumatico possibile che sta seguendo tutti i consigli di coloro che hanno già affrontato l'esperienza, l'ultimo arrivato? Quello di ascoltare musica durante il travaglio: ecco Aurora come ha commentato l'iniziativa.

Aurora Ramazzotti si prepara al parto

Sono ormai settimane che Aurora Ramazzotti ironizza sulla sua gravidanza definendola "infinita" e, a giudicare dall'enorme pancione che vanta, ormai le manca pochissimo al parto. Come ha intenzione di affrontarlo? Con la positività e la simpatia che da sempre la contraddistingue. Essendo la sua prima esperienza da futura mamma, accetta tutti i consigli dati da amici, conoscenti e followers, anche quando a primo impatto non sembrano propriamente "funzionali". Di recente, ad esempio, qualcuno le ha detto di preparare una playlist musicale da ascoltare nel momento in cui entra in travaglio.

Aurora Ramazzotti chiede consiglio ai fan

"Ma chi pensa alla musica durante il parto?"

La reazione di Aurora? Ha subito chiesto consiglio ai fan dicendo: "Comunque mi è stato detto di creare una playlist musicale da riprodurre durante il parto e non ho la più pallida idea di cosa metterci dentro. Cosa si ascolta mentre si spara fuori un umano?". Le risposte sono state le più svariate, da La donna cannone di Francesco De Gregori a Ricominciamo di Adriano Pappalardo, anche se è stato soprattutto un commento in particolare ad aver attirato le attenzioni dell'influencer. Una follower le ha detto sconvolta "Ma chi pensa alla musica durante il parto?". Aurora non è riuscita a resistere alla provocazione e ha risposto: "Non lo so signora, era un'attività divertente da fare insieme: pensare a tutte le canzoni sbagliate da mettere durante il parto ma se lei ha il senso dell'umorismo di un asse di legno non può partecipare".

