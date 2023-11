Aurora Ramazzotti ricorda la gravidanza di Cesare e il pancione: “Stesso vestito nuova vita” Aurora Ramazzotti ha indossato un vestito che l’ha riportata immediatamente indietro nel tempo, quando aveva il pancione ed era in attesa del piccolo Cesare.

A cura di Giusy Dente

Tante cose sono cambiate nella vita di Aurora Ramazzotti, che guardandosi indietro di un anno non può fare a meno di notare quante cose siano diverse. Lo è lei in primis: una donna nuova, che la maternità ha reso più forte. La nascita di Cesare è stato il grande evento del 2023, un anno che non dimenticherà facilmente. Ora lei e il compagno Goffredo Cerza si stanno godendo i primi mesi da genitori: il bambino riempie le loro giornate, che ha riempito di luce. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha portato il piccolo a fare una passeggiata e ha indossato un abito che le ha subito portato alla mente i giorni della gravidanza, appena prima del parto.

Aurora Ramazzotti prima e dopo il parto

L'abbigliamento premaman e i cambiamenti del corpo sono stati argomenti a lungo trattati da Aurora Ramazzotti, durante la gravidanza e dopo il parto. L'influencer ha condiviso con fan e follower le sue esperienze e continua ad aprirsi con loro sul tema delicato della maternità, affrontato in ogni aspetto, sia quelli idilliaci che quelli su cui si tende a tacere per timore di non essere giudicati o per vergogna. Lei ha sperimentato sulla propria pelle feroci critiche: si è resa conto di quanto accanimento ci sia sul corpo delle mamme, sulla pancia che cresce e che poi fa fatica a sgonfiarsi, sui chili che pesano sulla bilancia e non è subito facile smaltire.

Lei, famosa per la sua ironia, è riuscita a scherzarci sopra, ma non per tutti è facile reagire così: le parole feriscono. La 26enne è riuscita a stabilire nei nove mesi della gravidanza e dopo il parto un rapporto di amore col proprio corpo, basato sulla gratitudine. Si è liberata dalle paure, dalle insicurezze, per celebrare quel corpo che ha dato la vita. È un corpo nuovo, diverso e lei ne è consapevole. Sa che servirà tempo per "tornare come prima" e ritrovare un equilibrio: sta affrontando il post partum senza stress eccessivo. Non vuole essere vittima della vergogna e schiava del confronto.

Aurora ricicla il vestito indossato in gravidanza

La neo mamma è uscita per una passeggiata col suo bambino e ha indossato un abito che aveva scelto anche in una precedente occasione, mesi fa, quando era incinta e aveva il pancione. Mancava poco al parto. In quelle settimane Aurora Ramazzotti ha optato spesso per abiti fascianti e aderenti, all'insegna della massima comodità e della gioia di esaltare le forme della gravidanza. Stavolta il pensiero è inevitabilmente tornato indietro a quel periodo così speciale e magico. Il pancione non c'è più e lei stringe tra le braccia il suo piccolo Cesare: "Stesso vestito, nuova vita" ha sintetizzato su Instagram allegando alcune foto.