Aurora Ramazzotti, primo compleanno da mamma: festeggia con l’abito di cristalli da 3mila euro Aurora Ramazzotti ha compiuto 27 anni ieri e per l’occasione ha organizzato una maxi festa con amici e persone care. Tra gadget personalizzati, karaoke e un look scintillante, il party è stato letteralmente memorabile.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per Aurora Ramazzotti: ha compiuto 27 anni ed, essendo il suo primo compleanno da mamma, non ha potuto fare a meno di organizzare una maxi festa con parenti e amici. Fin dalle prime ore del mattino ha ricevuto innumerevoli messaggi di auguri dalle persone care, prima tra tutte mamma Michelle Hunziker che ha riaperto i vecchi album di ricordi, rispolverando le foto di quando era una dolcissima bambina. In serata l'influencer ha poi lasciato via libera al divertimento, tornando a organizzare un mega party dopo che negli anni scorsi, tra pandemia e gravidanza, aveva dovuto rinunciarci: ecco cosa ha indossato per la festa.

Aurora Ramazzotti, "The coolest milf"

Per il primo compleanno da mamma Aurora Ramazzotti ha fatto le cose in grande e, complice l'aiuto degli amici più cari, da Sara Daniele a Paola Di Benedetto, tutto era curato nei minimi dettagli. La sua intenzione era quella di organizzare una cena easy con le persone care ma alla fine l'evento si è trasformato in una serata burger e karaoke.

Aurora Ramazzotti duetta con papà Eros

Il duetto che tutti aspettavano? Quello della festeggiata con papà Eros Ramazzotti, che si sono esibiti sulle note di Più bella cosa, la hit che il cantante dedicò a Michelle Hunziker negli anni '90. A rendere la festa ancora più divertente non potevano mancare i gadget personalizzati con l'hashtag #Auri27 e con una serie di scritte ironiche come "The coolest milf".

I gadget personalizzati

Chi ha firmato il minidress di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti non ha dimenticato di curare anche il look per la sua festa di compleanno. Per l'occasione ha brillato in un minidress nero tempestato di cristalli in tinta, per la precisione il modello Medusa '95 firmato Versace: è contraddistinto da una silhouette fasciante, uno scollo ad anello drappeggiato e delle fibbie in metallo gold a forma di Medusa sulle spalline sottili.

Minidress Medusa '95 di Versace

Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison l'abito viene venduto a 3.000 euro. Collant neri leggermente coprenti, décolleté in tinta e capelli lunghissimi lasciati sciolti e lisci: Aurora non è mai stata tanto raggiante, a prova del fatto che la "nuova vita" da mamma la rende ancora più bella.

Aurora Ramazzotti con Paola Di Benedetto