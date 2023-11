Aurora Ramazzotti mamma in stile college: gonna a pieghe e mocassini per la mattinata con Cesare Aurora Ramazzotti è una neomamma trendy e ne ha data l’ennesima prova nelle ultime ore: ecco il look in stile college che ha sfoggiato per la mattinata con Goffredo e Cesare.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta da qualche mese e non potrebbe essere più felice. Il piccolo Cesare, figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, è il centro dei suoi giorni, basti pensare al fatto che lo porta con lei anche sui set dei servizi fotografici a cui partecipa. Che mamma è l'influencer? Amorevole e attenta ma allo stesso tempo super ironica, tanto da non perdere occasione per scherzare su tutti i temi "scottanti" legati alla maternità. Ora però ad aver attirato le attenzioni del pubblico non è stato tanto il suo animo irriverente, quanto piuttosto il look in stile college con cui ha seguito le tendenze più gettonate di stagione: ecco tutti i dettagli.

Lo stile di Aurora Ramazzotti dopo la maternità

Chi ha detto che diventando mamma ci si annulla totalmente, dimenticando la propria passione per la moda? Aurora Ramazzotti sta dimostrando esattamente il contrario: da quando è nato Cesare non ha mai rinunciato ai look glamour e trendy che da sempre la contraddistinguono. Non ha mai indossato abiti premaman, né tanto meno capi dalle silhouette oversize, sia in gravidanza che nel post parto è rimasta fedele al suo stile super fashion, giocando in modo originale con le tendenze di stagione. Ora che l'autunno è arrivato ne ha data l'ennesima prova: proprio nelle ultime ore ha declinato la mania degli outfit da "collegiale" in modo sbarazzino.

Il look collegiale di Aurora Ramazzotti

Il look collegiale di Aurora Ramazzotti

Per la mattinata con Cesare e Goffredo Aurora ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Se da un lato il neo-papà si è goduto il sole autunnale con pantaloni beige, giacca senape e cappello con la visiera, l'influencer ha seguito il trend college, quello ispirato a Britney Spears in Baby One More Time. Ha abbinato una giacca blu corta a un'adorabile gonnellina a pieghe in lana grigia. Essendo quest'ultima molto corta, ha dovuto optare per un paio di collant super coprenti. A completare il tutto non potevano mancare i mocassini, le scarpe must di stagione, per la precisione un modello di pelle senza tacco e col morsetto sulla punta. In quante imiteranno l'outfit per aggiungere un tocco sbarazzino al loro autunno?