Aurora Ramazzotti e la sfida social dei 10 anni: le foto a confronto di ieri e oggi Aurora Ramazzotti non ha resistito alla “10 years challenge” che sta spopolando sui social e ha postato un collage con due sue foto di ieri e oggi: ecco com’è cambiata dai 16 anni a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Per Aurora Ramazzotti l'ultimo anno è stato di grandi cambiamenti: oltre ad aver traslocato in una nuova casa col compagno Goffredo Cerza, l'esperienza che l'ha fatta crescere di più è stata quella della maternità. La figlia di Michelle Hunziker è diventata mamma del piccolo Cesare, il primo figlio che ormai è il centro dei suoi giorni. Non sorprende, dunque, che appaia decisamente più matura rispetto al passato: al di là di una questione puramente estetica legata alla naturale crescita, a contraddistinguerla sono una luce e una dolcezza nuova, tipica di chi ha imparato cosa vuol dire amare qualcuno in modo incondizionato. A sottolineare la trasformazione è stata la diretta interessata, che sui social ha partecipato alla "10 years challenge".

La "10 years challenge" di Aurora Ramazzotti

Da qualche giorno a questa parte sui social sta spopolando la cosiddetta "10 years challenge", ovvero una sorta di sfida che chiede agli utenti di confrontare le proprie foto attuali con quelle di 10 anni fa, così da mostrare ai followers la trasformazione (che può essere più o meno evidente). Aurora Ramazzotti, da sempre molto attiva su Instagram, non ha resistito alla mania e ha chiesto al sistema di creare un collage con alcuni suoi scatti di ieri e oggi, dunque rispettivamente di lei a 16 e a 26 anni. Il risultato? Assolutamente impressionante, a prova del fatto che negli ultimi 10 anni ha stravolto sia il suo aspetto che la sua vita in modo drastico.

Aurora Ramazzotti ieri e oggi

Aurora Ramazzotti, la trasformazione dai 16 anni a oggi

Gli ultimi 10 anni di Aurora Ramazzotti sono stati ricchi di cambiamenti e di esperienze e non solo perché è diventata mamma di Cesare. Essendo passata dai 16 ai 26 anni, ha affrontato una serie di "tappe di vita" importanti, dalla fine della scuola all'ingresso nel mondo del lavoro, fino ad arrivare alla recente maternità. Nella prima foto appare giovanissima con i capelli lisci, l'espressione ingenua e degli originali occhiali da vista con la montatura bianca e doppia abbinati a un cappellino nero portato di lato, mentre nella seconda immagine è decisamente più sobria e matura. Ha i capelli scuri che le cadono sulle spalle, una camicia sui toni del pink e tiene il figlio dolcemente tra le braccia. Il dettaglio che non è cambiato? È sempre bellissima.