Aurora Ramazzotti cambia look: non rinuncia ai capelli lunghi ma sono scalati e con le onde Aurora Ramazzotti ha cambiato look per la festa di compleanno della sorella Celeste. Nessun taglio drastico, ha semplicemente accorciato le punte e accentuato le scalature, optando per delle onde sbarazzine.

La primavera si avvicina ed è arrivato il momento di pensare a qualche piccolo cambiamento per rinnovare la propria immagine. Le star lo sanno bene e non sorprende che siano diversi i "nomi noti" che stanno facendo visita ai parrucchieri di fiducia. L'ultima a non aver resistito a rivoluzionare l'hair look è stata Aurora Ramazzotti che, dopo essere stata tra le protagoniste di Michelle Impossible, il programma di mamma Hunziker, si è servita dei social per documentare la sua trasformazione. Certo, si tratta solo di una spuntatina ma, se paragonata a qualche giorno fa, la differenza è evidente.

Aurora Ramazzotti dal parrucchiere di mamma Michelle

L'avevamo lasciata a commentare ironica le foto alle Maldive di mamma Michelle e oggi ritroviamo Aurora Ramazzotti in una versione leggermente rinnovata. Dopo aver mostrato sui social i suoi sex toys, si è servita delle Stories per documentare la visita al parrucchiere Roberto Farruggia, una scelta "sicura, visto che in molte occasioni quest'ultimo si era occupato dell'hair look della Hunziker. Aurora non si è immortalata tra le sue grinfie, ha preferito semplicemente riprendere l'arrivo dell'hair stylist a casa sua e successivamente mostrare il risultato finale.

Il nuovo look di Aurora Ramazzotti

Aurora si è tagliata i capelli ma non ha fatto nulla di drastico, si è limitata a dare una spuntatina alla chioma. È rimasta fedele alle lunghezze extra, accentuando le scalature frontali e laterali. Ha poi rivoluzionato la piega, evitando il liscio naturale e puntando su delle onde sbarazzine. Perché la Ramazzotti ha cambiato look a pochi giorni dall'inizio della primavera? Per la festa della sorella Celeste che ieri ha compiuto 7 anni. Ha partecipato alla sua festa insieme all'amico Tommaso Zorzi, apparendo tutt'altro che entusiasta tra le urla dei bambini in una ludoteca.