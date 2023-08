Aurora Ramazzotti al concerto di Eros in Sicilia: è anni 2000 tra trasparenze e croci borchiate Continuano le vacanze estive in giro per l’Italia di Aurora Ramazzotti: dopo aver trascorso più di una settimana in Sardegna con la mamma Michelle Hunziker,…

A cura di Valeria Paglionico

Continuano le vacanze estive in giro per l'Italia di Aurora Ramazzotti: dopo aver trascorso più di una settimana in Sardegna con la mamma Michelle Hunziker, ora è volata da papà Eros in Sicilia, naturalmente con il compagno Goffredo Cerza e con il piccolo Cesare. Per quale motivo ha scelto proprio l'inizio di agosto per fare visita al cantante? Quest'ultimo ieri ha tenuto il primo dei tre concerti del tour estivo al Teatro Antico di Taormina e probabilmente Aurora li seguirà tutti direttamente dalla prima fila. Al suo fianco c'erano anche Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros, e i suoi figli e insieme hanno cantato le hit più belle dell'artista.

Aurora Ramazzotti canta Eros con i fratelli Raffaella e Gabrio

Eros Ramazzotti ha ancora una volta spopolato con uno dei suoi concerti estivi. Tra il pubblico non poteva mancare la figlia Aurora, che ha documentato i momento più belli della serata sui social, immortalandosi mentre cantava a squarciagola alcune delle hit più famose, da Se bastasse una canzone a Più bella cosa.

Aurora Ramazzotti con Marica Pellegrinelli e i fratelli

Accanto a lei c'erano Marica Pellegrinelli in rosso fuoco e i due fratelli, Raffaella e Gabrio, anche loro super scatenati alle prese con il karaoke sulle hit del papà. A fine serata Aurora è stata inoltre chiamata dal cantante sul palco e lo ha abbracciato con dolcezza ed emozione mentre veniva fotografata da Goffredo Cerza seduto in prima fila.

Aurora ed Eros

La t-shirt di tulle di Aurora Ramazzotti

Cosa ha indossato Aurora Ramazzotti per il concerto siciliano del padre? Ha puntato su uno dei trend più gettonati di stagione, quello degli accessori anni 2000, il tutto senza rinunciare alle griffe. Ha infatti indossato una t-shirt celeste firmata Blumarine, un modello a maniche corte in tulle trasparente decorato con una maxi croce borchiata a contrasto sul petto. Quanto costa? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 420 euro, anche se al momento può essere trovata a prezzi scontati. Per completare il tutto l'influencer ha scelto una maxi gonna asimmetrica in tinta, una piega sciolta e leggermente ondulata e un rossetto marcato sui toni dell'arancio. Non era forse adorabile in versione "vintage"?