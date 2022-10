Asta da 51 milioni di euro: venduto il diamante rosa che nasconde un legame con Elisabetta II Sotheby’s ha venduto all’asta per una cifra da record il Williamson Pink Star, diamante molto raro e il secondo (in ordine di grandezza) mai apparso a un’asta.

A cura di Giusy Dente

Si chiama Williamson Pink Star ed è un diamante rosa taglio cushion da 11,15 carati di estrema bellezza. Non è solo uno dei diamanti rosa più puri e saturi del mondo, ma è anche il secondo diamante di questo colore superiore ai 10 carati ad apparire all'asta. È stato il protagonista assoluto di una vendita organizzata da Sotheby's a Hong Kong: è stato venduto per la cifra record di 49,9 milioni di dollari (oltre 51 milioni di euro). Così è diventato non solo il diamante col prezzo più alto per carato mai pagato a un'asta, ma anche il secondo gioiello mai venduto all'asta per valore totale. Una cifra così esorbitante è giustificata, oltre dalla rarità della pietra, anche dal legame che ha con la regina Elisabetta II.

All'asta la "stella rosa"

I diamanti rosa sono particolarmente rari tra i diamanti colorati: nessuno sa esattamente come assumano questa tonalità bubblegum del tutto naturale. Il diamante rosa Williamson Pink Star montato sull'anello messo all'asta da Sotheby's porta nel nome due riferimenti importanti: al diamante Pink Star ovale da 59,60 carati e al diamante Williamson da 23,60 carati. La prima pietra è stata venduta all'asta per la cifra record di 71,2 milioni di dollari (73 milioni di euro) nel 2017.

La seconda, invece, è stata donata alla defunta regina Elisabetta II come regalo di nozze (nel 1947) dal geologo canadese e fervente monarchico John Thorburn Williamson. In seguito fu montata su una spilla floreale da Frederick Mew di Cartier nel 1953: quella spilla è stata uno due gioielli più sfoggiati nel corso del longevo regno della sovrana. Williamson possedeva la miniera di Mwadui dove furono scoperte sia la pietra di Williamson che la “stella rosa". Anche il Williamson Pink Star fa parte di una pietra grezza da 32,32 carati estratta dalla stessa miniera in Tanzania.