Asia Argento in nero per Capodanno: il colletto della camicia nasconde un dettaglio originale Asia Argento ha lanciato il look da imitare assolutamente a Capodanno. Ha seguito il trend della moda mannish e lo ha declinato in una versione super originale, ovvero sfoggiando una camicia col colletto fuori dal comune.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano poche ore al Capodanno e non sapete assolutamente cosa indossare? Che lo passiate in casa o meno, non importa, la cosa certa è che mai come quest'anno bisogna lasciare libero sfogo alla propria originalità, così da dare il via al 2022 con il piede giusto. Lo sa bene Asia Argento che, in occasione di un recente impegno professionale, ha dato il meglio di lei in fatto di stile, proponendo un'idea da imitare assolutamente il 31 dicembre. L'attrice ha puntato sul trend della moda mannish ma lo ha declinato in un modo davvero bizzarro, ovvero sfoggiando una camicetta "fuori dal comune".

La camicia con le maniche sul colletto di Asia Argento

La camicia must-have delle feste? Quella sfoggiata da Asia Argento, che sui social ha mostrato il look total black scelto per la sua ultima apparizione pubblica. L'attrice ha scelto un modello tradizionale firmato Vivetta, è nera ma con polsini e colletto a contrasto in bianco, l'ha portata abbottonata fino alla gola. La sua particolarità? Non ha il classico colletto Peter Pan in tinta unita, è a forma di mani che, con tanto di impeccabile manicure rossa, sembrano stringere una cravatta immaginaria. Quanto costa questo capo esclusivo e griffato? Sul web è possibile trovarlo a 179 euro.

Camicia Vivetta

Il look mannish di Asia Argento

La camicia è la vera protagonista del look di Asia Argento ed è proprio per non distogliere l'attenzione dall'originale colletto che ha puntato sul total black. L'ha infatti abbinata a un paio di pantaloni neri e a una giacca lunga e doppiopetto in tinta con dei grossi bottoni gold (naturalmente portata sbottonata). La figlia di Dario ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, tenendo la frangia a tendina liscia. Insomma, la Argento è riuscita a dare una vera e propria lezione di stile ai suoi fan per la fine dell'anno: in quante prenderanno ispirazione da lei?