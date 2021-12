Ashley Graham incinta diventa un’opera d’arte: posa in topless coi gemelli disegnati sul pancione Ashley Graham è incinta e a pochi giorni dal parto ha deciso di diventare protagonista di un servizio fotografico artistico e glamour. Ha posato in versione dea in topless, facendosi disegnare due bimbi in posizione fetale sul pancione.

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham è incinta, aspetta due gemelli dal marito Justin Ervin e non potrebbe essere più felice. Ha dato l'annuncio sui social qualche mese fa in versione dea della maternità e, a giudicare dal pancione ormai diventato davvero enorme, dovrebbe mancarle pochissimo al parto. Così come successo durante la prima gravidanza, anche questa volta non ha esitato a documentare ogni singolo dettaglio di questo momento tanto magico ma allo stesso tempo "problematico". Smagliature sulla pancia, forme che cambiano e trattamenti pensati ad hoc per ridurre al minimo i dolori: la curvy non vuole nascondere assolutamente nulla ai followers. Così come gran parte delle star future mamme, anche lei non ha rinunciato a un servizio fotografico glamour col pancione e il risultato è stato sensazionale.

Ashley Graham, il servizio fotografico in dolce attesa

Ashley Graham ha posato in versione dea a poche settimane dal parto dei due bimbi che porta in grembo. Si è lasciata immortalare dai fotografi Luigi and Iango, celebrando la bellezza della gravidanza con degli scatti sensuali e glamour. Nella prima immagine la modella è apparsa in topless leggermente di profilo con indosso solo un velo di tulle trasparente che lascia intravedere chiaramente sia il seno procace che il meraviglioso pancione. I capelli e il trucco sono curati nei minimi dettagli, anche se a renderla meravigliosa è lo sguardo reso raggiante e luminoso dalla dolce attesa.

Ashley Graham incinta diventa un'opera di body art

La seconda foto di Ashley Graham incinta è quella che più di tutte ha commosso i fan: la top ha posato completamente nuda, con le braccia sul seno e sul pancione un'adorabile creazione di body art che raffigura due bimbi in posizione fetale. A realizzare il disegno è stata l'artista Kimm Sun, che sui social ha definito la futura mamma una vera e propria opera d'arte. Insomma, la Graham è prontissima per accogliere i due gemellini e, a giudicare dalla dolcezza di ogni suo gesto, non vede l'ora di poterli tenere finalmente tra le braccia.