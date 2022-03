Arrivano le maxi borse personalizzate col proprio nome: Tod’s lancia il must-have del prossimo inverno Tod’s ha appena lanciato la sua collezione F/W 2022-23 ma solo sui social ha proposto uno degli accessori iconici in una versione rivisitata. Si tratta della Di Bag, la borsa preferita di Lady Diana, che è diventata maxi e personalizzata con il proprio nome.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week si è conclusa lo scorso weekend ma, nonostante ciò, si continua a parlare delle collezioni Autunno/Inverno 2022-23 presentate dalle più grandi Maison internazionali. Tod's, in particolare, in passerella ha fatto trionfare l'eleganza minimal ed essenziale, rivisitando alcuni capi iconici dello sportwear in modo super contemporaneo. Qual è l'accessorio che più di tutti probabilmente diventerà il must-have del prossimo inverno? La Tod's Di Bag, la borsa preferita di Lady D. che è stata riproposta in una versione maxi e soprattutto personalizzata a seconda di chi la indossa.

La borsa più amata da Lady Diana viene rivisitata

Walter Chiapponi, direttore creativo di Tod’s, ha rielaborato alcuni accessori iconici simbolo dello stile italiano: tutti sono ormai diventati oggetti moderni, versatili e di uso comune, anche se allo stesso tempo rimangono preziosi e unici nella qualità. Un esempio? L'iconica Tod's Di Bag in cuoio naturale. Si tratta della borsa che la Maison ha dedicato a Lady Diana, un modello squadrato e con le maniche lunghe (che possono essere portate sia a mano che sulla spalla), che proprio la principessa sfoggiava spesso perché comoda e glamour. Ora lo stilista l'ha destrutturata, trasformandola in una borsa multifunzionale da portare piegata a mano.

Adut Akech con la Tod’s Di Bag personalizzata

Le sorelle Gigi e Bella Hadid con la Di Bag personalizzata

Se in passerella l'iconica Tod's Di Bag è stata proposta in versioni rivisitate ma "tradizionali", sui social la Maison ha dato spazio all'originalità lanciando un restyling contemporaneo dell'accessorio. Alcune delle modelle più richieste del momento, dalle sorelle Gigi e Bella Hadid ad Adut Akech, hanno sfoggiato con orgoglio delle enormi borse della griffe decorate con il loro nome. Una è giallo acceso, una tabacco e un'altra ancora nera: tutte sono personalizzate con delle maxi lettere a contrasto stampate sulla pelle. Le borse con il proprio nome riusciranno a diventare l'oggetto del desiderio del prossimo inverno?