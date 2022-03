Arrivano gli abiti che sembrano fatti di capelli: a Tokyo sfila l’alternativa green alle pellicce Si chiama Fumie=Tanaka ed è il brand giapponese che ha proposto una valida alternativa green alle classiche pellicce. Di cosa si tratta? Di abiti ricoperti di capelli che sembrano essere reali.

A cura di Valeria Paglionico

Nella moda se ne vedono davvero di tutti i colori e, nonostante siano moltissime le Maison che negli anni si sono sfidate a colpi di bizzarrie, ancora oggi ci sono stilisti capaci di lasciare il pubblico senza parole con le loro creazioni. È il caso di un brand nato in Giappone nell'estate del 2020, si chiama Fumie=Tanaka e ha lanciato la sua collezione di abiti a Tokyo nelle ultime ore. Qual è la loro particolarità? Molti dei capi non sono semplicemente pelosi, sembrano essere fatti con dei veri e propri capelli umani: ecco tutto quello che c'è da sapere sullo show più originale andato in scena negli ultimi tempi.

Il brand giapponese sfila nella stessa location di Chanel

Fumie=Tanaka ha organizzato la sua prima sfilata in presenza. Fino ad ora, infatti, le creazioni del brand erano state presentate solo in formato virtuale, visto che la pandemia aveva reso impossibile invitare il pubblico agli eventi mondani. Per un'occasione tanto importante come il lancio della collezione Autunno/Inverno 2022-23, la stilista Fumie Tanaka ha voluto lasciare il segno. Innanzitutto ha organizzato lo show allo Yebisu Garden Place Central Square di Tokyo, luogo che 20 anni fa era stato scelto anche da Karl Lagerfeld per uno spettacolo Chanel. Come se non bastasse, in passerella hanno sfilato degli abiti fatti di capelli.

Abiti di capelli, l'alternativa green alle pellicce

La collezione F/W 2022-23 del brand Fumie=Tanaka è un mix di stili, spazia tra vintage, classico e militare, non dimenticando le fantasie floreali e i romantici dettagli di pizzo. Ad attirare le attenzioni del pubblico, però, sono stati soprattutto i look "pelosi". Niente pellicce vere o ecologiche, questa volta i vestiti lunghi e i coprispalle sono ricoperti di capelli tra il castano e il biondo (naturalmente non capelli veri ma quelli artificiali che si usano per realizzare le extension). A volte vengono lasciati sciolti, altri legati in code di cavallo, altre volte ancora vengono intrecciati, l'importante è che siano capaci di aggiungere un dettaglio fur all'outfit. I capelli riusciranno a rivelarsi una valida alternativa green e naturale alle pellicce?