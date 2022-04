Arisa in topless con le mutande della nonna: la foto che sfida la censura di Instagram Arisa ha sfidato la censura di Instagram con una nuova foto all’insegna della sensualità. Ha posato in topless con indosso solo una maxi mutanda bianca, di quelle retrò “da nonna”, e, sebbene non mostrasse nulla di scandaloso, il suo post è stato rimosso.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa ha cambiato drasticamente stile negli ultimi anni: ha detto addio ai maxi occhiali neri, alle gonne a ruota e agli outfit sopra le righe degli esordi per dare spazio a un'immagine tutta nuova. Complice l'amore ritrovato al fianco di Vito Coppola, ha riscoperto la sua innata sensualità e ora non esita a metterla in mostra con foto e look provocanti. Capelli lunghi, forme esplosive, minidress seconda pelle: la cantante sembra essere un'altra persona rispetto a quando ha debuttato a Sanremo con Sincerità. È stato però nelle ultime ore che ha fatto parlare molto di lei: ecco come ha sfidato la censura di Instagram.

La foto in topless di Arisa

Non è la prima volta che Arisa condivide sui social degli scatti ad alto carico erotico ma è di recente che ha dato il meglio di lei. Si è lasciata immortalare in topless tra le mura di casa con indosso un paio di slip "da nonna", di quelli maxi e total white che a primo impatto sembrano essere dei boxer. Ha i capelli lunghi e bagnati che le cadono sulle spalle, lo sguardo provocante rivolto dritto in camera e le braccia incrociate sul petto, così da coprirlo mettendolo allo stesso tempo in risalto. Niente pantoloni, t-shirt o reggiseno, la cantante non ha avuto paura di mostrarsi "come mamma l'ha fatta", rivelando così il suo lato più provocante.

Arisa in topless

Arisa sfida le regole di Instagram

L'unico piccolo "inconveniente" della foto in mutande di Arisa? Avrebbe violato le regole di Instagram in fatto di nudità, tanto da essere stata censurata poco dopo la creazione del post. Alla cantante la cosa non è passata inosservata ed è tornata a condividere lo stesso scatto tra le Stories aggiungendo queste parole nella didascalia: "A Instagram le mutande di mia madre non piacciono. Mi ha rimosso il post". Per quanto ancora l'immagine di una donna in mutande dovrà essere considerata "scandalosa"? Per quale motivo si va incontro a una censura simile anche quando non si rivela nessun dettaglio intimo?