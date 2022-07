Giorgia Soleri in topless censurata su Instagram: “Ho scoperto di essere un’adescatrice di adulti” Giorgia Soleri è stata censurata su Instagram dopo aver postato una foto in topless mentre era al mare. Sebbene avesse coperto i capezzoli con delle emoticon, l’algoritmo di Instagram è stato intransigente, provocando la sua indignazione.

A cura di Valeria Paglionico

Giorgia Soleri è ormai una vera e propria diva dei social e non solo perché è fidanzata con Damiano David dei Maneskin, è anche icona femminista, nonché il simbolo della lotta alla vulvodinia. Di recente è tornata a far parlare di lei ma questa volta gli eventi ufficiali e i selfie col cantante non c'entrano nulla: l'influencer è stata censurata sui social a causa di una foto in topless. La cosa che l'ha fatta più indignare, però, è che nello scatto postato non c'era nulla di "scandaloso", visto che si era anche coperta i capezzoli con delle emoticon. È proprio da qui che è partita la sua rivolta: ecco cosa ha affermato la Soleri nelle Stories di Instagram.

Perché il topless di Giorgia Soleri è stato censurato

Lo scorso weekend Giorgia Soleri si è concessa qualche ora al mare e ha colto l'occasione per prendere il sole in topless, a prova del fatto che è arrivato il momento di raggiungere davvero la parità di genere, soprattutto in tema di nudità. L'unico piccolo inconveniente? Poco dopo aver postato lo scatto sui social (con i capezzoli coperti da alcune emoticon) è stata vittima di censura.

La segnalazione ricevuta da Giorgia Soleri

Il motivo è molto semplice: l'algoritmo di Instagram ha bloccato il contenuto poiché considerato sessualmente esplicito. In particolare, stando alla segnalazione arrivatale, avrebbe "violato le linee guida in materia di adescamento d'adulti". La Soleri non c'è stata e ha condiviso un messaggio di ribellione spiegando tutto l'accaduto.

Giorgia Soleri contro la censura social

La nuova provocazione di Giorgia Soleri

Con ancora indosso l'abito fucsia dell'evento glamour a cui aveva partecipato, Giorgia ha voluto condividere il suo stupore con i fan dicendo: "Su Instagram si scoprono sempre cose nuove: io oggi ho scoperto che in una foto in cui mi vedevano le tette coperte adesco adulti. Cosa fai nella vita? Adesco adulti. C'è Chiara Ferragni che è imprenditrice digitale e io che sono adescatrice digitale. Mi avete scoperta, con una foto con le tette coperte".

Giorgia Soleri racconta l’accaduto

Ha poi continuato raccontando che alcune donne che le avevano chiesto di fare una foto in spiaggia se ne erano fregate del fatto che fosse in topless, tanto da invitarla a non indossare la maglietta per un semplice selfie. Alla fine ha postato un nuovo scatto in topless: sebbene il capezzolo fosse sempre "auto-censurato", questa volta ha lasciato in vista anche i peli sotto le ascelle e le sopracciglia non depilate. Al motto di "Instagram sono capricorno possiamo andare avanti all'infinito", la Soleri ha portato avanti con orgoglio la sua piccola rivoluzione.