Annalisa festeggia il Disco di platino: l'Euforia si colora di rosso fuoco Look total red per Annalisa, che festeggia il Disco di platino di "Euforia", il suo ultimo singolo tratto dall'album "E poi siamo finiti nel vortice".

A cura di Giusy Dente

È il grande momento di Annalisa. La cantante sta vivendo un periodo d'oro per la sua carriera, tra successi di pubblico e di critica. Sono passati oltre 10 anni dal debutto, quando partecipò alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent è stato un prezioso trampolino di lancio, ma da quel momento in poi non si è fermata un attimo, lavorando sodo e stringendo un legame molto forte con la sua community, che l'ha sempre sostenuta. Oggi si è definitivamente imposta come un nome di spicco nel panorama musicale tra record, concerti sold out, copertine, premi. Dopo il tour nei Palasport, sarà la volta del Tutti nel Vortice Outdoor, una serie di date estive tra giugno e agosto che la porteranno in diverse città. E nel frattempo Euforia è stato certificato Disco di platino.

Annalisa festeggia in rosso

Appena un mese fa Annalisa ha festeggiato il Triplo disco di platino del brano Sinceramente. Stavolta il protagonista è invece il singolo Euforia, pubblicato il 17 novembre 2023 come quarto estratto dall'ottavo album in studio della cantante dal titolo E poi siamo finiti nel vortice. La canzone è il viaggio dopo il Mediolanum Forum, è il racconto di quell'esperienza entusiasmante: il suo primo palazzetto sold out. Non a caso, all'interno del video ci sono proprio le riprese di quella serata: c'è Annalisa sul palco e in sala prove, c'è il corpo di ballo, si vede il pubblico che si scatena al ritm0 della canzone.

Per celebrare questo nuovo traguardo, Annalisa ha condiviso uno scatto con fan e follower, che ha ringraziato dicendosi al settimo cielo. Nella foto è vestita interamente di rosso fuoco. Indossa un minidress con blazer e guanti coordinati; stesso colore per sandali col tacco e collant. L'outfit è curato dalla stylist di fiducia Susanna Ausoni, colei che cura da tempo l'immagine della cantante e che ha contribuito alla sua svolta di stile. Si è ancora una volta affidata a Dolce&Gabbana, la stessa Maison che l'ha accompagnata nella recente avventura sanremese. La trasformazione stilistica è evidente: rispetto al passato i look di Annalisa si sono fatti più grintosi, con elementi di tendenza: basti pensare ai dettagli accattivanti portati all'Ariston, come gli stivali-autoreggenti col reggicalze a vista.