Annalisa, denim e trasparenze nel giorno del compleanno: “Grazie di quello che sarà” Annalisa ha compiuto 38 anni. Con un post ha ringraziato i fan: e non solo per gli auguri. Li ha ringraziati per il loro affetto e il loro costante supporto.

A cura di Giusy Dente

Nel giorno del compleanno, Annalisa ne ha approfittato ringraziare fan e follower: e non solo per gli auguri. Da loro sa di ricevere molto di più: affetto, stima, supporto costante. Tutto questo è prezioso ed ecco perché ci ha tenuto a ribadire quanto si senta grata per ciò che quotidianamente riceve. La cantante ha spento 38 candeline e si trova in un momento davvero d'oro, per la carriera e per la vita privata.

Un compleanno da ricordare

Questo è un compleanno speciale, per Annalisa. È il primo da "moglie". La cantante, infatti, poche settimane fa è salita sull'altare per pronunciare il fatidico sì. Ha sposato il compagno Francesco Muglia e con amici e parenti ha poi festeggiato con un beach party in una location esclusiva. Il matrimonio è arrivato in un momento speciale, in cui la carriera della cantante sembra essere definitivamente esplosa. Annalisa ha alle spalle tanti anni di lavoro: gli esordi, nella scuola di Amici, risalgono al 2010 dunque di strada ne ha fatta tanta, sempre lavorando sodo e imponendosi unicamente per il talento. Questa è la sua estate, è la regina dei tormentoni, con ben due hit che stanno letteralmente spopolando. Le colonne sonore dell'estate sono Disco Paradise e Mon Amour. Insomma, di motivi per festeggiare sembra ne abbia davvero parecchi!

Annalisa, il look del compleanno

Dal 2010 in poi Annalisa ha sempre potuto contare sull'appoggio costante dei suoi fan, che l'hanno sempre apprezzata e sostenuta nel suo percorso. Da allora ha fatto tanta strada, è maturata come artista e come donna, anche il suo stile è diverso. L'evoluzione dell'immagine è andata di pari passio a quella musicale, in una direzione più sexy e femminile. In un'intervista ha spiegato: "A un certo punto mi sono guardata allo specchio e ho cercato di capire i miei punti di forza. Ho lavorato su quelli con tenacia". Ha ammesso di non sentirsi sempre bella, come tutti: "A volte sì, quando mi truccano e mi vestono bene. Ma la mattina mi faccio schifo". A curare la sua immagine oggi c'è la stylist Susanna Ausoni e la Maison che ultimamente veste più spesso, anche sul palco, è Dolce&Gabbana.

in foto: top Dolce&Gabbana

Proprio di Dolce&Gabbana è il look del giorno del compleanno. Nella foto indossa un top in denim abbinato a minigonna, con maxi cintura in vita, cuissard di pelle alti fino alla coscia e una tuta trasparente a maniche lunghe, con colletto alto. Un modello simile di bustier con lavorazione patchwork costa sul sito ufficiale 895 euro.

Nel post condiviso su Instagram, Annalisa ha voluto ringraziare la sua community, quella stessa community a cui deve il suo successo e da cui non si è mai sentita abbandonata, ma che anzi l'ha sempre sostenuta: