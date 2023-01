Anello di fidanzamento, dalle pietre colorate ai design accattivanti: i modelli più trendy del 2023 In una proposta di matrimonio che si rispetti non può mancare l’anello di fidanzamento. Quali sono i modelli più trendy del 2023? Per essere fashion bisognerà puntare sulle pietre colorate e sui design accattivanti.

A cura di Valeria Paglionico

La proposta di matrimonio è uno dei momenti più importanti nella vita di una coppia e inevitabilmente viene caricata di aspettative, anche se alla fine ciò che conta è che sia romantica e che celebri l'amore. Il dettaglio che non può proprio mancare quando si chiede la mano alla propria compagna? L'anello di fidanzamento. C'è chi tramanda sempre lo stesso gioiello di famiglia da generazioni, chi ama lo stile super classico e chi, invece, si affida alle mode del momento. Quali saranno i preziosi che spopoleranno nel 2023? Stando alle previsioni, quest'anno è necessario osare con l'originalità ma senza rinunciare al pregio, dunque puntando tutto su leghe preziose e su gemme rare.

Gli anelli di fidanzamento must del 2023

Un diamante è per sempre e anche nel 2023 il classico solitario sarà il simbolo per eccellenza della promessa di amore eterno. Per essere trendy senza rinunciare alla tradizione è possibile però puntare su delle pietre dai tagli insoliti, dalle mezzelune ai trapezi, fino ad arrivare ai cuori, l'importante è che il design sia accattivante.

Il solitario classico

Chi ama essere sempre sul pezzo in fatto di mode, invece, farebbe bene a optare per dei luccichii colorati come l'azzurro dell'acqua marina, il verde dello smeraldo o il blu dello zaffiro. A occupare un posto sempre più "ingombrante" nella società odierna è l'ecosostenibilità e la cosa non può passare inosservata neppure nel settore jewels: tra gli anelli di fidanzamento sempre più richiesti ci sono i modelli upcycled, ovvero realizzati con il riciclo eco di oro e argento, oppure quelli vintage.

Anello di fidanzamento con pietre colorate

L'anello di fidanzamento "doppio"

Se queste opzioni non soddisfano le proprie esigenze, è possibile puntare su anello di fidanzamento più insolito ma ugualmente super trendy. Si tratta dell'Union Ring, ovvero un "due in uno" formato dall'anello di fidanzamento e dalla fede nuziale. Che sia una scelta fatta per una questione economica o di un simbolo del proprio impegno, non importa, l'unica cosa certa è che il gioiello "doppio" sembra essere la soluzione ideale per coloro che vogliono risparmiare tempo senza rinunciare alla tradizione. A questo punto, dunque, non resta che decidere qual è il proprio modello preferito, naturalmente stando bene attenti a non dimenticare i gusti della futura sposa che lo porterà per sempre all'anulare sinistro.