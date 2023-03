L’anello di fidanzamento di Camilla: perché è tra i gioielli reali a cui Carlo è più legato In quanti conoscono la storia dell’anello di fidanzamento che Carlo ha regalato a Camilla nel 2005? Il gioiello è decisamente prezioso e nasconde una storia dolcissima.

A cura di Valeria Paglionico

Manca poco più di un mese all'incoronazione di Carlo III e tutti gli occhi dei media sono puntati sulla Royal Family. C'è chi non vede l'ora di scoprire se Harry e Meghan hanno accettato l'invito, chi si concentra sugli ospiti invitati alla cerimonia e chi, invece, vuole conoscere ogni dettaglio organizzativo: la cosa certa è che le indiscrezioni e le storie legate a casa Windsor riescono sempre a riscuotere particolare successo. Camilla, in particolare, nei panni di regina consorte sta vivendo il periodo d'oro della sua vita: ha riconquistato l'opinione pubblica e, sempre più presente agli eventi istituzionali, sta diventando una vera e propria icona fashion. In quanti conoscono la storia dell'anello di fidanzamento regalatole da Carlo da cui non si separa mai?

La proposta di matrimonio di Carlo

Gli anelli di fidanzamento delle Royals britannica nascondono sempre dei profondi significati simbolici, soprattutto perché il più delle volte fanno parte di collezioni di gioielli ereditate dai reali che hanno fatto la storia del paese. Se da un lato ormai si conosce tutto dell'anello con zaffiro blu sfoggiato prima da Lady Diana e poi da Kate Middleton, solo in pochi conoscono la storia del prezioso regalato da Carlo a Camilla in segno di amore eterno. La proposta di matrimonio dell'allora principe arrivò nel 2005, ovvero a meno di 10 anni dalla morte di Diana, e venne accompagnata da un anello di cui si sa pochissimo: è in stile Art Déco, al centro ha un diamante taglio smeraldo da cinque carati e sui lati tre diamanti taglio baguette.

Carlo e Camilla nel giorno del matrimonio

La storia dell'anello di fidanzamento di Camilla

L'anello di fidanzamento di Camilla non è stato confezionato appositamente per l'occasione, è stato "preso in prestito" dalla collezione reale. Si tratta infatti di un prezioso cimelio di famiglia lasciato in eredità dalla Regina Madre, il cui valore si aggirerebbe intorno alle 212.000 sterline. Giorgio VI lo regalò alla consorte nel 1926 quando mise al mondo la figlia Elisabetta, dunque fu una sorta di "push-present", ma per il resto nessuno sa a chi appartenesse in precedenza. La cosa certa è che il gioiello aveva un profondo valore simbolico per Carlo, visto che nel momento in cui lo ha regalato a Camilla ha reso omaggio sia alla mamma che alla nonna.