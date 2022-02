Amelia ed Eliza Spencer conquistano New York: le nipoti di Lady Diana sono le star delle sfilate Amelia ed Eliza Spencer non devono più essere considerate semplicemente le nipoti di Lady Diana, sono ormai diventate vere e proprie icone di stile. Hanno conquistato New York dopo aver partecipato alle sfilate della Fashion Week, dove sono apparse eleganti e bon-ton con dei look a contrasto.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la New York Fashion Week e sono molte le Maison internazionali che stanno presentando le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2022-23. Complice l'addio alle restrizioni dovute alla pandemia, le sfilate sono tornate a tenersi in presenza e i front-row sono stati letteralmente invasi dalle star, da Chiara Ferragni a Luisa Ranieri. A seguire gli show direttamente dalle prime file ci sono anche due rappresentanti (indirette) della famiglia reale inglese: Lady Amelia ed Eliza Spencer, le nipoti di Lady Diana. Sebbene non siano principesse, sono icone di stile eleganti e bon-ton e hanno conquistato tutti con i loro look glamour e di classe.

Amelia ed Eliza Spencer, dai social alle sfilate

Amelia ed Eliza Spencer sono le nipoti della compianta Lady Diana, sono gemelle, hanno 29 anni e hanno conquistato New York durante la Fashion Week. Negli ultimi anni si è parlato molto di loro: dopo aver cominciato a spopolare sui social, sono sbarcate anche agli eventi fashion e mondani più attesi al mondo, primo tra tutti il Festival di Venezia a cui hanno partecipato lo scorso settembre. Ora, dopo essere state anche modelle per Philosophy di Lorenzo Serafini, hanno guadagnato un posto in prima fila alle sfilate, dando prova di non avere nulla da invidiare alle influencer di fama internazionale.

Amelia ed Eliza Spencer in Michael Kors

I look newyorkesi delle nipoti di Lady Diana

Sarà perché hanno ereditato il gusto da Lady D. o perché semplicemente hanno sempre vantato una certa eleganza, ma Amelia ed Eliza hanno spopolato con i loro look alle sfilate newyorkesi. Hanno partecipato allo show di Michael Kors e per l'occasione hanno scelto degli outfit "opposti" in bianco e nero firmati proprio dallo stilista. Eliza ha puntato sul total white con un tailleur mannish con pantaloni palazzo e giacca lunga decorata con una cascata di cristalli sul bavero. Amelia ha preferito la stampa animalier bianca e nera, coordinando minidress e blazer avvitato. Nessuna delle due ha rinunciato a scarpe alte e gioielli di diamanti. Riusciranno ad aggiudicarsi il titolo di star più raffinate della NYFW?

